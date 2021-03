Samsung Galaxy A52 avrà quattro fotocamere posteriori e sarà resistente all’acqua

Il mese scorso erano emerse online indiscrezioni importanti che riguardavano il Galaxy A52, a cominciare dal fatto che il nuovo telefono di Samsung sarà dotato di un display Super AMOLED a 90Hz / 120Hz. Ma non è tutto, perchè sempre sul web veniva confermato che lo smartphone sarebbe arrivato sul mercato con la certificazione IP67, che garantisce un’elevata resistenza alla polvere e all’acqua.

Si tratta di novità molto importanti, dato che in precedenza entrambe queste funzionalità venivano in gran parte limitate ai telefoni di fascia alta del colosso di Seul. Anche per questo motivo le attenzioni nei confronti del Galaxy A52 sono inevitabilmente aumentate, e le ultime news non faranno altro che incrementare ulteriormente l’attesa verso il nuovo smartphone di Samsung.

Stando a quanto riportato in un tweet dall’affidabile leaker Roland Quandt, infatti, le specifiche della fotocamera del Galaxy A52 saranno davvero molto interessanti. Il nuovo telefono dell’azienda sudcoreana si presenterà con quattro fotocamere sul retro, con una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP, una fotocamera macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Il sensore da 64 MP sarà inoltre dotato di OIS per scatti stabili e registrazioni video più fluide. I primi telefoni Samsung di fascia media con OIS sono stati il ​​Galaxy A5 (2016) e il Galaxy A7 (2016), pertanto la società sembra quindi intenzionata a riportare l’OIS sulla serie Galaxy A dopo cinque anni.

Roland Quandt ha anche confermato che il Galaxy A52 presenterà uno schermo Super AMOLED con 800 nit di luminosità massima. Il Galaxy A52 verrà fornito con uno schermo con refresh rate a 90 Hz, mentre il Galaxy A52 5G avrà uno schermo a 120 Hz. Stando alle precedenti indiscrezioni, il Galaxy A52 funzionerà con Android 11 come sistema operativo, mentre il processore sarà uno della serie Snapdragon 7xx (molto probabilmente avremo Snapdragon 720G per il Galaxy A52 e Snapdragon 750G per il Galaxy A52 5G, ndr).

Infine, il nuovo device avrà due opzioni di RAM (6 GB e 8 GB) e due opzioni di memoria interna (128 GB e 256 GB), oltre ad una buona batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 W.

Fonte SamMobile