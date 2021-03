Samsung Galaxy A52 (con variante 5G) e Galaxy A72 sono ufficiali. Specifiche e prezzi dei nuovi mid-range

Quella di ieri è stata senza dubbio una giornata importante per Samsung. Stavolta i protagonisti dell’evento Unpacked del 17 marzo, trasmesso in live streaming in rispetto delle rigorose norme anti-Covid che impongono il divieto di assembramento, non sono stati dei top di gamma, bensì i nuovi telefoni della serie Galaxy A. Si tratta di Galaxy A52 e Galaxy A72, anche se il primo viene proposto in due varianti (una 4G LTE e l’altra con supporto 5G). Tutti e tre i modelli appartengono al segmento di fascia media.

“Awesome is for everyone”: ottime specifiche a prezzi accessibili

Per quanto riguarda il design, la nuova serie di telefoni Galaxy A si caratterizza per la presenza di bordi “morbidi”, angoli arrotondati e una fotocamera frontale posizionata all’interno di un “foro”, ovvero l’ormai noto Infinity-O Display. La parte posteriore dei telefoni, dall’aspetto minimalista, presenta il solo modulo della fotocamera principale, oltre al logo Samsung. Come ormai consuetudine, i tasti di accensione e volume si trovano sul lato destro.

Lo slogan scelto da Samsung per i nuovi mid-range è “Awesome is for everyone”, ovvero “Il fantastico è per tutti”. Dando uno sguardo alle specifiche tecniche dei due nuovi telefoni (più la variante 5G dell’A52, ndr) si capisce il perchè. L’obiettivo del gigante di Seul con la nuova serie Galaxy A è proprio quello di riuscire a garantire degli ottimi smartphone a prezzi accessibili.

Tutti e tre i telefoni hanno un display Super AMOLED FullHD + con un’elevata frequenza di aggiornamento: 90Hz su A52 e A72, addirittura 120Hz sulla variante 5G dell’A52. I display del Galaxy A52 e A52 5G sono da 6,5 pollici, mentre l’A72, con i suoi 6,7 pollici, è il modello più grande della nuova serie. Tutti e tre i telefoni hanno una risoluzione del display 1080 x 2400. Tuttavia, i modelli A52 hanno una densità di pixel maggiore a 407 PPI (pixel per pollice), mentre l’A72 ha 394 PPI.

I device della serie A sono inoltre dotati di una funzione che prende il nome di “Eye Comfort Shield” e consente di regolare la temperatura del colore del display, in modo tale da ridurre l’affaticamento della vista. Un meccanismo simile a quello della funzione “True Tone” che si trova su alcuni iPhone e iPad.

Samsung sceglie i processori Snapdragon

Tutti e tre i telefoni sono alimentati con un processore octa-core e dispongono di memoria espandibile tramite microSD (fino a 1 TB), oltre ad un sensore ottico di impronte digitali sotto il display, il supporto NFC e un jack per cuffie. Il Samsung Galaxy A52 risulta equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 720G, abbinato a tre opzioni di RAM (4/6/8 GB) e due opzioni di spazio di archiviazione (128/256 GB).

Il modello 5G del Galaxy A52 ha invece un processore un pò più prestante, ovvero il Qualcomm Snapdragon 750G, con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il Samsung Galaxy A72 funziona invece con lo stesso processore Snapdragon 720G del Galaxy A52 “standard”, con due opzioni di RAM (6/8 GB) e due di storage (128/256 GB).

I nuovi telefoni sono inoltre dotati di altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e presentano un aumento del volume fino al 43% rispetto alla precedente serie Galaxy A. In più, il framework di sicurezza Samsung Knox è incluso in tutti e tre i telefoni, con Samsung che assicura un minimo di 4 anni di aggiornamenti di sicurezza per la serie Galaxy A 2021. Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione One UI 3.

La fotocamera principale dei nuovi Galaxy A è da 64 MP

Venendo al comparto foto, i nuovi smartphone Galaxy A 2021 hanno una quadrupla fotocamera sul retro. La fotocamera principale della serie Galaxy A è da 64 megapixel con autofocus e OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) per una registrazione video stabile fino a una risoluzione 4K. Sono inoltre disponibili funzioni come la Modalità notturna, la Pro Video, la 4K Video Snap e My Filter (per la creazione di filtri colore personalizzati).

Le altre fotocamere posteriori di A52 e A52 5G sono una fotocamera ultra ampia da 12 MP, una fotocamera macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP. I due telefoni consentono anche uno zoom digitale fino a 10X.

Sul Galaxy A72, oltre alla fotocamera principale da 64 MP troviamo un grandangolo da 12 MP, una macro da 5 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3X. L’A72 ha anche uno zoom digitale fino a 30X. Come accennato, sul lato anteriore di tutti e tre i device è posizionata una fotocamera all’interno del foro: il sensore è da 32 MP.

Nella confezione c’è il caricabatterie: Samsung spiega il perchè

Stando a quanto garantito da Samsung, la durata della batteria sui nuovi telefoni Galaxy A è di due giorni. Il Galaxy A52 e la sua variante 5G sono equipaggiati con una batteria da 4.500 mAh, mentre il Galaxy A72 ha una batteria da 5.000 mAh. Tutti i telefoni supportano la ricarica rapida da 25 W. Altro aspetto interessante è la presenza di un caricabatterie nella confezione dei nuovi mid-range di Samsung. Una scelta differente rispetto a quanto avvenuto con la serie Galaxy S21 presentata lo scorso gennaio. L’azienda di Seul ha motivato la decisione chiarendo di aspettarsi che i telefoni della serie Galaxy A possano essere “i primi smartphone di molte persone”.

Ultima “chicca”, gli smartphone Galaxy A52, A52 5G e A72 sono tutti resistenti alla polvere e all’acqua (fino a 30 minuti in immersione, ndr), come garantito dalla certificazione IP67.

Tutti i prezzi (e le colorazioni) dei nuovi telefoni

In Italia, il prezzo stabilito da Samsung per il Galaxy A52 è di 379 euro, mentre il Galaxy A52 5G costa 449 euro. Il Galaxy A72 ha invece un prezzo di partenza di 499 euro. A differenza dei loro predecessori che avevano il retro lucido, tutti i telefoni Galaxy A 2021 hanno una finitura opaca morbida sul retro e sono disponibili nelle varianti di colore Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Blue.

