Samsung Galaxy A51 5G è ufficiale: display da 6.5” e fotocamera da 48MP

Lo stavamo attendendo da giorni, dopo le indiscrezioni che erano uscite speravamo che la casa coreana ufficializzasse il prima possibile il nuovo Samsung Galaxy A51 5G, che è stato presentato insieme al fratello il Galaxy A71 5G.

Con questo nuovo dispositivo si allunga la lista dei telefoni Samsung con connettività 5G. Questo modello della popolare famiglia A si presenta con un’ottima scheda tecnica dato che è dotato delle più recenti funzionalità, tra cui uno straordinario display Infinity-O, una batteria a lunga durata e una comparto fotografico di tutto rispetto. L’obiettivo di Samsung con la serie Galaxy A è quello di offrire dispositivi innovativi e potenti, a una gamma di prezzi accessibili a molti ma senza compromettere le funzionalità.

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A51 5G si presenta con un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 ​​pollici con sensore delle impronte digitali integrato. Sul lato frontale possiamo notare anche la fotocamera selfie da 32MP, f2.2. Il nuovo modello 5G esce provvisto di SoC Exynos 980 e con 6/8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e slot per scheda Micro SD fino a 1TB.

Uscirà con una batteria da 4.500 mAh con a capacità di ricarica rapida a 15W. Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore il telefono vanta la presenza di quattro fotocamere, come il Galaxy A71 5G ma con una differenza nella fotocamera principale. Il sensore principale da 48 MP f2.0 uscirà con un grandangolare da 12 MP, a un Macro da 5 MP e a un sensore di profondità da 5 MP. Il telefono sarà disponibile in tre colori: Prism Cube Black, Prism Cube White , Prism Cube Pink.

Scheda tecnica

Processore: Exynos 980 Octa Core (Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz)

RAM: 6/8 GB

Memoria interna: 128 GB espandibile fino a 1TB

Display: 6.5 pollici FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display(1080X2400)

Fotocamera anteriore: 32MP f/2,2

Quattro fotocamere posteriori: 48MP f2.0, 12MP grandangolare, 5MP profondità f2.2, 5MP macro f2.4

Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida 15W

Colori: Prism Cube Black, Prism Cube White , Prism Cube Pink.

Qui la scheda tecnica anche del nuovo Samsung Galaxy A71 5G.

Fonte Samsung