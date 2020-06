Samsung Galaxy A51 5G con Snapdragon 765G appare su Geekbench

Samsung ha ufficializzato Galaxy A51 5G e Galaxy A71 5G all’inizio di quest’anno: due telefoni alimentati dal chipset Exynos 980. La scorsa settimana Samsung ha presentato un nuovo Galaxy A71 5G con SoC Snapdragon 765G, invece che con Exynos 980. Secondo alcune indiscrezioni, anche una nuova versione del Galaxy A51 con SoC Snapdragon 765G arriverà negli Stati Uniti il prossimo mese. In vista del lancio, sulla piattaforma di benchmarking Geekbench è apparsa una variante del Galaxy A51 5G con numero di modello SM-A716V.

Samsung Galaxy A51 5G con Snapdragon 765G

L’SM-A516V che è apparso su Geekbench potrebbe appartenere alla variante Verizon del prossimo telefono Galaxy A51 5G. L’elenco Geekbench rivela che il telefono ha un processore Qualcomm octa-core con frequenza di 1,8 GHz. Il nome del processore non è menzionato nell’elenco di Geekbench me è solo scritto che il telefono avrà la scheda madre “Lito”. Il “Lito”, come forse saprai, è il nome in codice del SoC Snapdragon 765G. L’elenco di Geekbench rivela inoltre che il telefono avrà 6 GB di RAM. Il dispositivo ha ottenuto 622 punti nel test single-core e 1.928 punti nel test multi-core.

L’SM-A516V è apparso anche nel database della piattaforma di certificazione Wi-Fi Alliance. L’elenco rivela che il dispositivo supporterà il Wi-Fi 802.11ac ed eseguirà Android 10 OS. Il supporto per NFC è confermato dato che il dispositivo ha ottenuto anche la certificazione NFC. La versione Galaxy A51 5G dovrebbe avere le stesse specifiche che sono disponibili sulla sua variante Exynos 980. Per questo è probabile che lo smartphone venga fornito con un display Infinity-O S-AMOLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD +, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, fotocamera principale 48 megapixel, fotocamera selfie da 32 megapixel e 4.500 batteria mAh con supporto di ricarica rapida 15W.

Fonte gizmochina