Samsung Galaxy A51 5G riceve la certificazione Wi-Fi: il lancio è vicino

Qualche settimana fa vi avevamo parlato del nuovo Galaxy A51 5G e del suo passaggio sul database di Geekbench con il numero di modello SM-A516N. In questi giorni possiamo dirvi che il nuovo dispositivo della Samsung è prossimo al lancio grazie anche alla necessaria certificazione ricevuta da Wi-Fi Alliance. Il telefono è previsto uscirà in Corea del Sud e in altri paesi in cui sono disponibili reti 5G.

Secondo le informazioni disponibili nei documenti giustificativi sul sito Web di Wi-Fi Alliance, il Galaxy A51 5G supporterà gli standard Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac su entrambe le frequenze 2.4GHz e 5GHz e Wi-Fi Direct. Il telefono sembra funzionare anche con il sistema operativo Android 10, il che significa che verrà fornito con una UI 2.0 (o successiva). Queste sono tutte le specifiche che possiamo leggere dalla lista, ma per fortuna, molte altre sono già state rivelate da indiscrezioni precedenti. Le aspettative sono che il nuovo telefono manterrà le stesse dimensioni del normale Galaxy A51, così come la configurazione della fotocamera a L.

Specifiche Galaxy A51 5G

Sebbene il Galaxy A51 5G sia abbastanza simile alla variante LTE del Galaxy A51, sono presenti alcune modifiche riguardanti il design e le specifiche tecniche. La variante 5G ha un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD +. Il telefono sarà dotato di RAM LPDDR4X da 4 GB / 6 GB, memoria UFS 2.1 da 128 GB e uno slot per schede microSD. Il Galaxy A51 5G utilizza il chipset Exynos 980, che ha debuttato con il Vivo X30 ed è stato recentemente utilizzato nel Vivo S6 5G. Il chipset presenta un modem Shannon 5G completamente integrato.

Per quanto riguarda il comparto fotografico nella parte anteriore il telefono sarà dotato di una fotocamera selfie da 32 MP mentre nel lato posteriore ci sarà una quad-camera. La configurazione (48MP primaria + 12MP ultrawide + 5MP macro + 5MP profondità) utilizzata nel Galaxy A51 dovrebbe far parte anche del Galaxy A51 5G. Le funzionalità di connettività previste includono GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC, porta USB di tipo C e un jack per cuffie. Il dispositivo verrà fornito con una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 15 W.

Fonte Sammobile