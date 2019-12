Samsung Galaxy A50 riceve le patch di dicembre. Ad aprile arriverà anche Android 10

Nel giorno in cui Samsung ufficializza un nuovo telefono della sua serie A di Galaxy – il Galaxy A01, ndr – dopo l’A51 e l’A71 presentati di recente, sul web viene confermato anche il rilascio di un nuovo aggiornamento da parte del colosso di Seul per un altro dispositivo della stessa gamma.

Si tratta del Galaxy A50, che sta ricevendo proprio in queste ore un nuovo aggiornamento software che porta con sè le patch di sicurezza Android di dicembre 2019 assieme ad altre interessanti novità. L’aggiornamento software che sta raggiungendo tutti i Galaxy A50 dovrebbe infatti garantire una migliore esperienza con la fotocamera, una migliore stabilità Wi-Fi e la funzione Smart Capture che è già disponibile su altri smartphone Galaxy.

Sempre stando a quanto riferito da alcuni siti, il nuovo update per il Galaxy A50 è già stato segnalato in India e pare abbia una dimensione di 640 MB. L’aggiornamento viene individuato nel numero di build A505FDDU3ASL5, e il changelog delle modifiche fornito dall’azienda sudcoreana conferma che gli utenti potranno scattare immagini dalla qualità decisamente più elevata grazie a questo update.

Come accennato in precedenza, l’aggiornamento introduce la funzione Smart Capture di Samsung che consente agli utenti di acquisire schermate scorrevoli e condividere schermate direttamente con altre app. Il precedente aggiornamento che Samsung ha lanciato per il Galaxy A50 ha migliorato il sensore di impronte digitali in-display e ha introdotto anche le patch di sicurezza di novembre.

A questo punto i possessori del Galaxy A50 non aspettano altro che un nuovo aggiornamento ancora più importante, ovvero quello che consentirà a questo dispositivo di passare ad Android 10. Samsung ha già confermato che il rilascio del “major update” avverrà tra non molto, assieme alla One UI 2.0. Stando a quanto riferito dal sempre attento sito SamMobile, Samsung Galaxy A50 otterrà la decima versione del robottino verde entro il prossimo mese di aprile.