Samsung Galaxy A41: tripla fotocamera e batteria da 3500 mAh

Solo ieri vi avevamo annunciato che il nuovo Galaxy A41 aveva ricevuto la certificazione Fcc, oggi, invece, possiamo dirvi Samsung ha presentato il dispositivo in Giappone. Il nuovo smartphone di fascia media sarà disponibile nella terra del sol levante attraverso i negozi DOCOMO, i negozi online DOCOMO e altri negozi al dettaglio di elettronica di consumo a partire da giugno 2020.

Lo smartphone esegue Android 10 con One UI 2.0. Il Galaxy A41 è dotato di un processore octa-core che probabilmente sarà il MediaTek Helio P65, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria e uno slot per scheda microSD.

Galaxy A41

L’account Twitter di Onleaks, alias Steve H.McFly, aveva già condiviso diverse indiscrezioni sul dispositivo, che si sono rivelate come vere.

Il telefono ha uno schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,1 pollici con risoluzione Full HD + e un lettore di impronte digitali in-display. Frontalmente la fotocamera selfie da 25 MP (con apertura F2.2) è nascosta all’interno di una tacca nella parte superiore dello schermo. Sul retro, il telefono ha una configurazione a tripla fotocamera con un sensore grandangolare da 48 MP (F2.0), una fotocamera ultrawide da 8 MP (F2.2) e un sensore di profondità da 5 MP (F2.4).

Il telefono avrà in dotazione una batteria da 3500 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 15 W.

Il Galaxy A41 è dotato di connessione LTE, GPS, Wi-Fi b / g / n / ac, Bluetooth, porta USB di tipo C e jack per cuffie da 3,5 mm. Il telefono è inoltre dotato di e certificazione IP68 che indica la resistenza a polvere e acqua.

Non sappiamo ancora il prezzo di vendita del dispositivo, ma sappiamo che sarà disponibile in tre colori: nero, blu e bianco.

Fonte Sammobile