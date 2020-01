Samsung Galaxy A41 sarà dotato del processore MediaTek Helio P65

Vi abbiamo già parlato le scorse settimane della nuova serie Galaxy A su cui Samsung sta lavorando: dopo aver lanciato Galaxy A51 e Galaxy A71, sembra che la casa coreana lancerà a breve anche Galaxy A31 e A41.

In particolare, in queste settimane si stanno susseguendo sempre più indiscrezioni in merito Samsung Galaxy A41 che pare uscirà con una fotocamera principale da 48MP: un bel miglioramento se pensate che il Galaxy A40 ha una fotocamera principale con risoluzione 16MP.

Recentemente è comparso sul database di benchmark Geekbench un dettaglio in merito al processore del Samsung Galaxy A41 che pare sarà alimentato da un processore MediaTek.

Samsung Galaxy A41

Secondo quanto si legge nella piattaforma Geekbench pare che il nuovo l’A41 sarà dotato del processore MediaTek Helio P65.

Samsung sembra aver collaborato con MediaTek per la realizzazione di questo processore che secondo alcune indiscrezioni potrebbe utilizzare il chip 5G di MediaTek anche su altri smartphone della serie Galaxy A 2020.

Il sito rivela anche che il nuovo dispositivo avrà 4 GB di RAM ed eseguirà Android 10.

La presenza del chip MediaTek sul Galaxy A41 suggerisce che potrebbe essere un dispositivo ODM: vale a dire che potrebbe essere realizzato in Cina da un produttore di terze parti anziché direttamente da Samsung.

Le specifiche di Helio P65 sembrano essere: due core di prestazioni Cortex-A75 e sei core di efficienza Cortex-A55, ma basato su un processore a 12 nm.

Come vi abbiamo già annunciato, recentemente sono state rivelate anche le specifiche della fotocamera e della batteria per il dispositivo. Si dice che l’A41 avrà una fotocamera principale da 48MP accompagnata da una macro da 2MP e una fotocamera frontale da 25 MP. Tuttavia non è ancora noto con certezza quante telecamere ci saranno sul retro in totale. La capacità della batteria sembra essere più o meno confermata a 3.500 mAh, un salto considerevole rispetto alla batteria da 3.100 mAh che alimenta il Galaxy A40.

Fonte Sammobile