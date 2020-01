Samsung Galaxy A40s riceve l’aggiornamento ad Android 10

Samsung ha provveduto a fornire l’aggiornamento ad Android 10 su diversi suoi smartphone, a cominciare dai dispositivi top di gamma.

Il colosso sudcoreano ha recentemente distribuito l’aggiornamento ad Android 10 su telefono come il Galaxy M20 e il Galaxy M30. Ora, stando a quanto emerso online, sembra arrivato il turno del Galaxy A40s. Il telefono di Samsung sta infatti ricevendo l’aggiornamento alla decima versione del sistema operativo di Google sia in Cina che ad Hong Kong. Questo aggiornamento software porterà anche il nuovo Samsung One UI 2.0 sul Galaxy A40s.

Come riportato dal portale SamMobile, sempre molto attento alle vicende che riguardano il gigante di Seul, il rilascio dell’update in versione limitata suggerisce la possibilità di un’implementazione più rapida per questo particolare smartphone. Anche in questo caso i possessori del Samsung Galaxy A40s riceveranno una notifica non appena l’aggiornamento arriverà sui loro smartphone. Tuttavia, coloro che non riescono proprio ad aspettare possono controllare la presenza dell’aggiornamento recandosi sul menu Impostazioni e successivamente su Aggiornamento software.

Il nuovo aggiornamento software porterà con sè anche le nuove patch di sicurezza per il Galaxy A40s. Oltre alle patch, con il nuovo update sono ovviamente garantite tutte le funzioni che fanno riferimento alla decima versione del robottino verde e che abbiamo avuto modo di vedere sugli altri telefoni. Un esempio è la Dark Mode, ma anche le gesture a schermo intero, fino ai miglioramenti dell’interfaccia utente.

Se si prende per buona la roadmap ufficiale resa nota da Samsung, il prossimo smartphone ad ottenere l’aggiornamento ad Android 10 sarà il Galaxy A30: la “release” è prevista per il mese di febbraio. L’azienda sudcoreana dimostra così di essere nettamente all’avanguardia nel rilascio degli aggiornamenti software: un aspetto a cui gli utenti guardano sempre con grande attenzione in fase di scelta di un prodotto rispetto ad un altro.

Fonte Gadgets360