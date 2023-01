Samsung Galaxy A33 in offerta su Amazon: oltre 100 euro di sconto

Tutti i riflettori sono ovviamente puntati sui Galaxy S23, ovvero i tre nuovi modelli (assieme alla variante standard anche il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra, ndr) che Samsung presenterà ufficialmente nell'evento Unpacked del prossimo 1 febbraio. Sono già trapelate molte indiscrezioni su questi nuovi telefoni e l'attesa è ovviamente altissima.

Tuttavia, come sanno bene i fan di Samsung, l'azienda sudcoreana non si concentra solo sui top di gamma ma riesce a soddisfare pienamente anche tutta quella fetta di utenti che va alla ricerca di prodotti di fascia media, caratterizzati da buone (in alcuni casi ottime) specifiche e prezzi più che accessibili.

Un esempio è senza dubbio il Galaxy A33, un telefono che può essere visto come uno dei migliori prodotti mid-range tra quelli realizzati da Samsung. La bella notizia è che proprio nelle ultime ore il Galaxy A33 risulta in vendita su Amazon ad un prezzo ancora più basso rispetto a quello di partenza.

Lo sconto proposto sul sito del colosso dell'e-commerce è del 31% ed è un'offerta davvero sensazionale: il telefono di fascia media costa infatti 270 euro, oltre 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino (389,90 euro, ndr). E non è tutto, perché il dispositivo può essere acquistato anche in 5 rate mensili da 55 euro, senza costi aggiuntivi. Ma bisogna sbrigarsi, perché l'offerta su Amazon relativa al Galaxy A33 è a tempo limitato (e riguarda solo la variante di colore Awesome Black).

Samsung Galaxy A33 può contare su un processore Exynos 1280 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il telefono dispone anche di una batteria da 5.000 mAh e quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 MP. Il sistema operativo è Android 13: sono inoltre confermati il supporto 5G e la certificazione IP67.