Samsung Galaxy A32 5G, i rendering mostrano sensori sporgenti: uno di questi è “misterioso”

La scorsa settimana il Galaxy A32 5G, un nuovo telefono di Samsung non ancora annunciato dal gigante di Seul, è stato individuato in una serie di rendering provenienti da un produttore di terze parti. Le immagini offrivano un’anteprima di questo nuovo prodotto, anche se lo smartphone appariva in gran parte coperto da una custodia protettiva e non riusciva a rivelare le sue caratteristiche principali, sia dal punto di vista estetico che sul piano dell’hardware.

Fortunatamente, proprio nelle scorse ore, è spuntata online una nuova galleria di rendering Galaxy A32 5G, pubblicata da @OnLeaks tramite Voice. Stavolta, invece, il telefono si mostra in tutte le angolazioni, senza alcuna custodia protettiva che vada a coprire il design.

Va comunque detto che il Galaxy A32 5G, almeno ad un primo sguardo, non appare come il telefono più accattivante della storia. Sembra che i sensori della fotocamera non siano stati racchiusi nella “gobba” della fotocamera, ma al contrario le lenti, disposte verticalmente, sporgono dal pannello posteriore del telefono, anche se la fonte tende a precisare che questa sporgenza è di un solo millimetro. Accanto alle tre fotocamere posteriori c’è un flash LED e un misterioso quarto sensore, il cui scopo è finora sconosciuto.

La parte posteriore del dispositivo pare essere di plastica. I rendering mostrano un retro lucido, che potrebbe suggerire che il telefono potrebbe essere stato trattato con una finitura in policarbonato.

In ogni caso, il Galaxy A32 5G ha una struttura in metallo e, contrariamente a quanto hanno mostrato i rendering precedenti, ha un display Infinity-V e non Infinity-U. I pulsanti fisici e il sensore di impronte digitali si trovano sul bordo destro del telefono, mentre il bordo inferiore ospita una griglia per altoparlanti, una porta USB-C e una porta audio standard da 3,5 mm.

Fonte SamMobile