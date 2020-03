Samsung Galaxy A31 è ufficiale: quad-camera e batteria da 5000mAh

Già da diversi giorni avevamo comunicato che l’imminente l’arrivo del nuovo Samsung Galaxy A31: oggi possiamo confermare l’annuncio ufficiale avvenuto nel sito della Samsung. Grazie alla serie Galaxy A, sempre più utenti possono godere delle caratteristiche premium degli smartphone Samsung a prezzi accessibili. Rispetto al suo cugino M31, Galaxy A31 è più snello grazie alle proporzioni più alte e più strette del suo schermo Super AMOLED da 6,4 “.

Samsung Galaxy A31

Dotato di un display Infinity-U Super AMOLED da 6,4 “, il dispositivo consente di lavorare, riprodurre in streaming e giocare più a lungo con facilità. Lo schermo ha una risoluzione di 1080p + e una tacca a forma di U sul bordo superiore per ospitare la fotocamera selfie da 20MP. Il lettore di impronte digitali si trova in-display, invece che montato sul retro.

Per quanto riguarda il comparto fotografico i sensori sembrano molti simili a quello del modello M. Sul retro abbiamo quattro obiettivi: un sensore principale da 48 MP (apertura f / 2.0, pixel da 0,8 µm), un sensore da 8 MP con angolo ultrawide (123 °), un macro dedicato da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Il Samsung Galaxy A31 è alimentato da una batteria da 5.000 mAh, che supporta una ricarica rapida da 15 W attraverso la porta USB-C.

Samsung non ha fornito molti dettagli sul chipset, ma le informazioni trapelate di cui abbiamo già parlato indicano un chipset MediaTek Helio P65. Ha due core CPU Cortex-A75, che sono più recenti e più potenti dei quattro core A73 all’interno del Galaxy M31. Ad ogni modo, il telefono viene fornito con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di serie con una seconda opzione da 6/128 GB per chi desidera di più. Lo slot per schede microSD può essere utilizzato per aggiungere fino a 512 GB di archiviazione. Il telefono sarà disponibile nei colori: nero, blu, rosso, bianco. Informazioni sulla disponibilità e sui prezzi saranno svelate presto.

Fonte gsmarena