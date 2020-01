Samsung Galaxy A31 e Galaxy A41: opzioni di archiviazione e colori

In questo periodo Samsung sta facendo molto parlare di sé, grazie al sempre più vicino evento ufficiale Unpacked che si terrà a febbraio. La casa coreana ultimamente sta investendo molto non solo nei suoi dispositivi di fascia più alta, ma anche in quelli di fascia media e bassa.

In merito alla serie Galaxy A abbiamo visto l’uscita ufficiale sul mercato dei nuovi Galaxy A51 e Galaxy A71, ed ora siamo in attesa dei nuovi Galaxy A31 e Galaxy A41 di cui, al momento, non sappiamo ancora molti dettagli.

Samsung Galaxy A31 e Galaxy A41

Secondo diverse indiscrezioni il Galaxy A31 farà un passo avanti rispetto al suo predecessore per quanto riguarda lo spazio di archiviazione: l’A31 sarà disponibile nelle varianti da 64 GB e 128 GB.

L’attuale Galaxy A30, infatti è disponibile nelle opzioni da 32 GB e 64 GB, il nuovo dispositivo, quindi prevede un bel aggiornamento in merito. Il Galaxy A41 arriverà in una singola variante da 64 GB, proprio come il Galaxy A40.

Un’altra informazione a disposizione su questi Samsung Galaxy A31 e Galaxy A41 riguarda i colori. Pare che le colorazioni disponibili saranno tre: nera, bianca e rossa.

Non abbiamo molte altre informazioni tecniche su questi smartphone anche se si prevede che entrambi i telefoni avranno Android 10 come gli altri della serie Galaxy A 2020.

Fonte Sammobile