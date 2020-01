Samsung Galaxy A31 e A41: nuovi dettagli su batteria e fotocamera

Samsung ha dato il via al lancio della sua serie Galaxy A 2020 con Galaxy A51 e Galaxy A71, ma nei prossimi mesi rilascerà altri dispositivi questa serie.

Ad esempio, sappiamo che Samsung sta lavorando su Galaxy A31 e A41, sebbene i dettagli di questi dispositivi siano rimasti scarsi fino ad ora, in questi giorni possiamo condividere altre informazioni riguardo la batteria e il comporto fotografico.

Ieri vi abbiamo confermato le rispettive opzioni di archiviazione per entrambi i modelli: Galaxy A31 e Galaxy A4, oggi, invece, vogliamo condividere delle nuovi informazioni che provengono da GalaxyClub in merito alla batteria e alla fotocamera.

Fotocamera e batteria Galaxy A31

Per cominciare vediamo subito il comparto fotografico del Galaxy A31 che avrà una fotocamera principale da 48MP, molto probabilmente la stessa trovata nel nuovissimo Galaxy A51. E proprio come quel dispositivo, l’A31 sarà dotato anche una fotocamera macro da 5MP.

Per riguardo la batteria, anche qui possiamo notare un altro miglioramento rispetto al modello precedente. Il Galaxy A31 avrà una batteria da 5.000 mAh (con una capacità nominale di 4.860 mAh) un miglioramento davvero significativo rispetto alla batteria da 4.000 mAh dell’A30.

Fotocamere Galaxy A41

Per quanto riguardo il Galaxy A41 possiamo affermare che la fotocamera frontale rimarrà la stessa del suo predecessore, pare, infatti, che anche l’A41 sarà dotato di un sensore da 25MP.

La grande novità sembra provenire dalla fotocamera principale. Il nuovo Galaxy A41, infatti, avrà una fotocamera principale da 48MP, un notevole passo in avanti se si pensa che il Galaxy A40 ha una fotocamera con risoluzione di 16MP.

Non sappiamo ancora la data di lancio per quanto riguarda il Galaxy A31 e A41.

L’evento Unpacked ci permetterà di conoscere ufficialmente la serie Galaxy S20 e il Galaxy Z Flip, prevediamo, quindi, che anche gli altri dispositivi di fascia media usciranno ufficialmente nel mercato in primavera.

Fonte Sammobile