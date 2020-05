Samsung Galaxy A21s specifiche, prezzo e immagini del dispositivo

Samsung si sta preparando lanciare a breve il nuovo Galaxy A21s il prossimo telefono di fascia economica che potrebbe diventare ufficiale tra pochi giorni. Nelle scorse settimane il nuovo Galaxy A era già comparso in una lista di Google Play Console ed era anche stato condiviso un video pubblicitario che mostrava nuove funzionalità della fotocamera. In questi giorni, invece, dei rendering dall’aspetto ufficiale sono emersi insieme a specifiche e prezzi. Una galleria di stampa mostra il telefono da quasi ogni angolo in tre opzioni di colore: nero, blu e bianco.

Samsung Galaxy A21s specifiche

Il Samsung Galaxy A21s potrebbe diventare ufficiale a breve: delle immagini che mostrano il design completo del dispositivo sono trapelate con la scheda tecnica. Il Galaxy A21s presenta un display TFT PLS da 6,5 ​​” con una risoluzione di 1600×720 pixel, mentre un foro nell’angolo in alto a sinistra ospita la fotocamera selfie da 13 MP. Il Galaxy A21s avrà un SoC Exynos 850 abbinato a 3 GB di RAM. Lo smartphone eseguirà Android 10 con una UI pronta all’uso e avrà due opzioni di archiviazione: 32 GB e 64 GB. Avrà anche uno slot per schede microSD per l’espansione della memoria.

Per quanto riguarda il comparto fotografico il dispositivo avrà una configurazione con quattro fotocamere posizionate a forma di L. I sensori presenti sono 48 MP F / 2.0 principale, 8 MP F / 2.0 ultrawide e 2 moduli macro 2MP. Lo scopo della quarta unità non è noto, ma è probabilmente un sensore di profondità. Lo smartphone ha anche un lettore di impronte digitali sul retro.

Gli A21s avranno uno spessore di 8,9 mm, un peso di 191 grammi e una batteria da 5.000 mAh. Verrà anche fornito un jack per cuffie da 3,5 mm, posizionato nella parte inferiore. Il Galaxy A21s supporterà solo le reti 4G e avrà chip Bluetooth 5.0 e NFC integrati. Sarà offerto in tre colori e dovrebbe arrivare con un prezzo di partenza di € 199 o € 209.

Fonte gsmarena