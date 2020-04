Samsung Galaxy A21s appare nel benchmark con SoC Exynos 850

Da qualche mese sappiamo che la casa coreana sta lavorando su un telefono con il numero di modello SM-A217F, probabilmente chiamato Samsung Galaxy A21s. Fino ad oggi sapevamo solo che il dispositivo sarà dotato di una fotocamera macro da 2 MP e uscirà in quattro colorazioni: nero, bianco, blu e rosso.

Il mese scorso il Samsung Galaxy A21 (numero di modello SM-A215) è passato nel database di Geekbench, rivelando le specifiche tecniche del dispositivo, mentre in questi giorni anche il Galaxy A21s è stato individuato nel database di riferimento con alcune delle sue specifiche.

Samsung Galaxy A21s

Il Samsung Galaxy A21s, numero di modello SM-A217F, è alimentato dal SoC Exynos 850 ed eseguirà Android 10. Il telefono avrà a disposizione 3 GB di RAM integrata, ma molto probabilmente ci saranno più opzioni RAM che devono ancora essere confermate, e nelle versioni da 32 GB e 64 GB. A quanto pare la batteria in dotazione si presenta come davvero importante dato che si prospetta da 5.000 mAh.

Il Galaxy A21s si presenta come un telefono economico senza eccezionali specifiche tecniche e prestazioni, ma sarà comunque interessante vedere come si collocherà nella sua fascia di riferimento. Dalle prime notizie in circolazione sembra che questo dispositivo sia destinato al mercato statunitense, ma non è da escludere che possa arrivare anche in altri mercati. Non sappiamo quando Samsung svelerà il Galaxy A21, ma la sua ufficializzazione per ora è prevista entro la fine dell’anno. Molto probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Fonte gsmarena