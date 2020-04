Samsung Galaxy A21 è ufficiale con quadrupla fotocamera posteriore

Samsung Electronics ha annunciato alla fine della scorsa settima che alcuni smartphone Galaxy A della serie 2020 stanno arrivando negli Stati Uniti. La serie Galaxy A è caratterizzata da una serie di dispositivi mobili che offrono ai consumatori la possibilità di godere di funzionalità premium a un prezzo eccezionale. Con questa serie Galaxy A, Samsung sta portando innovazioni in alcune aree tecniche di cui i consumatori si preoccupano di più, come: durata della batteria, qualità della fotocamera, dimensioni dello schermo.

Samsung Galaxy A21

Del Samsung Galaxy A21 avevamo parlato diverse settimane fa grazie alle indiscrezioni uscite in merito al suo design e ad alcuni dati tecnici. La presentazione ufficiale di Samsung ha confermato molte delle informazioni già in circolazione ha rivelato anche il prezzo di lancio, ma ha lasciato in sospeso altri dettagli tecnici importanti. Purtroppo la casa coreana non è stata del tutto esaustiva nella presentazione del prodotto e ha detto che questo arriverà nel mercato dalla prossima estate.

Samsung Galaxy A21 arriva con un display HD + Infinity-O da 6,5 ​​”e un sensore di impronte digitali situato nella parte posteriore del dispositivo. Per quanto riguarda il comparto fotografico ci saranno quattro sensori nel retro: una fotocamera principale da 16 MP, un ultra grandangolare da 8MP, un macro da 2MP e un sensore per il rilevamento della profondità di campo da 2MP. La fotocamera anteriore sarà da 13MP. Il dispositivo è dotato di una batteria da 4.000 mAh che consente agli utenti di ricaricarsi in un lampo con grazie al supporto ricarica rapida da 15W. L’azienda non ha confermato il processore con cui uscirà il nuovo modello Galaxy A, ma le precedenti indiscrezioni parlavano del SoC Exynos 7904 con 4GB di RAM e 64GB di memoria. Samsung Galaxy A21sarà disponibile questa estate a partire da $249,99.

Fonte Samsung