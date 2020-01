Samsung Galaxy A11 tripla fotocamera e batteria da 4000 mAh

Nel corso del 2020 Samsung si appresta a lanciare non solo un nuovo modello pieghevole e la nuova serie S20, ma anche nuovi telefoni della serie Galaxy A. In queste settimane si stanno diffondendo sempre più informazioni riguardo questi nuovi dispositivi di fascia media. Di recente, via abbiamo parlato delle specifiche della fotocamera e della batteria per Galaxy A31 e Galaxy A41. Oggi, invece, vogliamo parlare di Galaxy A11, che sarà molto probabilmente il più conveniente della serie Galaxy A di quest’anno.

Samsung Galaxy A11

Le informazioni questa volta provengono direttamente dal sito americano della FCC, Federal Communications Commission, che ci ha permesso di avere maggiori dettagli riguardo la fotocamera e la batteria.

Nel sito si legge che Galaxy A11 (numero di modello SM-A115F) avrà una batteria da 4.000 mAh, la stessa del Galaxy A10. Samsung Galaxy A11, però, sarà alimentato dal chipset Snapdragon 625/626, un buon salto in avanti a livello di efficienza rispetto a Exynos 7884 dell’A10.

Un altro grande miglioramento, poi, si rivela a livello del comparto fotografico: Galaxy A10 ha una singola fotocamera posteriore, mentre i documenti condivisi su FCC rivelano che il Galaxy A11 avrà una tripla fotocamera posteriore. Tuttavia, non sono ancora note le specifiche delle fotocamere. È possibile che una delle fotocamere sia un sensore macro da 2MP simile al Galaxy A41.

Il Galaxy A11 avrà anche un sensore di impronte digitali posizionato sul retro, come mostrano le informazioni sul sito.

Altre specifiche sul telefono non sono note ma, raccogliendo tutte le indiscrezioni e le informazioni finora in circolazione, possiamo ipotizzare:

2 GB di RAM , 32 GB di spazio di archiviazione

, 32 GB di spazio di archiviazione Android 10 con una UI 2.0 pronta all’uso

con una UI 2.0 pronta all’uso colori: bianco, rosso, blu e nero

Non è ancora noto quando Samsung annuncerà il dispositivo, ma potrebbe farlo a marzo, un anno dopo la presentazione del Galaxy A10.

Fonte Sammobile