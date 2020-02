Samsung Galaxy A11: Android10, 32GB memoria e batteria da 5000mAh?

Samsung si sta preparando ad aggiornare tutta la serie Galaxy A per il 2020, abbiamo già condiviso diverse indiscrezioni in merito sia al modello Samsung “A11” che “A21“.

La casa coreana aveva depositato già diversi mesi fa i marchi per la serie Galaxy A 2020, e oggi tornano indiscrezioni riguardo il Samsung Galaxy A11 grazie ad informazioni giunte dal sito 91mobiles.

Samsung Galaxy A11

Dai dettagli iniziali in merito a questo dispositivo, numero di modello SM-A115, possiamo dirvi che, nonostante si presenti come il modello più economico della gamma, uscirà con Android 10 in esecuzione. Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto finora, il nuovo A11 avrà 32GB di memoria interna e sarà disponibile nei colori bianco e nero.

91mobiles ha ottenuto in via esclusiva l’immagine pannello frontale del Galaxy A11, e l’ha condivisa rivelando così il piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo dove si troverà la fotocamera anteriore. Le fonti parlano anche del comparto fotografico dicendo che il dispositivo sarà dotato di tre telecamere posteriori, anche se al momento non abbiamo dettagli relativi ai sensori.

Queste informazioni ci fanno comprendere l’enorme passo in avanti fatto da Samsung che sarà così in grado di competere con altri telefoni della stessa fascia come Realme e Xiaomi.



Abbiamo anche appreso che il nuovo dispositivo verrà fornito con una batteria di grandi dimensioni, probabilmente tra 5.000 mAh e 6.000 mAh di capacità, anche se questo datto contraddice un precedente elenco FCC, in cui il Galaxy A11 era stato registrato con una batteria da 4.000 mAh.

Precedenti rapporti suggeriscono che il modello base arriverà con 32GB di memoria integrata che dovrebbe essere ulteriormente espandibile tramite una scheda microSD, tuttavia sembra probabile che ci saranno anche i modelli da 64 e 128GB.

Poiché si tratterà di un dispositivo economico, sarà reso disponibile principalmente nei mercati di Asia e Africa, e pertanto ci aspettiamo che anche le altre specifiche saranno abbastanza modeste.

Fonte 91mobiles