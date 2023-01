Samsung Galaxy A04s scontatissimo su Amazon: solo 122 euro

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale dei Galaxy S23, che saranno protagonisti dell'evento Unpacked che Samsung ha programmato per il 1 febbraio 2023. Tutti i riflettori sono ovviamente puntati su questo evento, in cui verranno svelati il Galaxy S23 standard, il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra.

Tuttavia, i fan di Samsung sanno bene che il colosso di Seul lavora molto bene anche con gli smartphone di fascia media. Per questo molti utenti vanno alla ricerca proprio dei mid-range di Samsung quando hanno necessità di acquistare un prodotto dalle buone caratteristiche (tecniche ed estetiche) senza spendere una fortuna. Dispositivi che possono risultare ancora più accattivanti se interessati da forti sconti.

Proprio in queste ore su Amazon viene messo in vendita il Galaxy A04s ad un prezzo fortemente scontato. Il prezzo di listino di questo telefono è di 179,90 euro, ma sul sito del colosso dell'e-commerce viene proposto a 122 euro, con il 32% di sconto. Chiaramente bisogna affrettarsi, perché la promozione potrebbe scadere da un momento all'altro.

Samsung Galaxy A04s è un telefono davvero interessante, tenendo conto la fascia di prezzo in cui rientra. Il display Infinity-V HD+ da 6.5" è molto ampio e personalizzabile, con la possibilità di sfruttare anche l'espansione dei 32 GB di memoria per non avere alcun problema. La batteria da 5.000 mAh consente a questo prodotto di presentarsi con un'eccellente autonomia: si può usare il Galaxy A04s fino a sera.

Sul retro il dispositivo ha una tripla fotocamera, con la fotocamera principale da 50 MP che consente di catturare con chiarezza momenti memorabili e di personalizzare i propri scatti con la fotocamera Macro e la fotocamera di Profondità.