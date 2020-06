Samsung Galaxy A, la serie 2021 supporterà la ricarica wireless

Secondo fonti del settore Samsung aggiungerà funzionalità di ricarica wireless alla serie di fascia media Galaxy A 2021. In questo momento la ricarica wireless è disponibile solo sui telefoni di punta dell’azienda, ma questo potrebbe cambiare entro la fine dell’anno poiché la popolarità e il tasso di adozione dei dispositivi di fascia media continuano ad aumentare.

L’idea che Samsung offrirà funzionalità di ricarica wireless ai suoi telefoni di fascia media non è del tutto nuova. Tuttavia, il panorama degli smartphone è cambiato negli ultimi due anni, e in particolare nel primo trimestre 2020 a seguito della pandemia di COVID-19, i telefoni di fascia media sono diventati molto popolari e il Galaxy A51 ha superato il Galaxy S20 nelle vendite del primo trimestre.

Samsung Galaxy A 2021 avrà ricarica wireless

Con la crescente domanda di soluzioni di fascia media e con concorrenti come Apple che equipaggiano i suoi telefoni di fascia media con funzionalità di ricarica wireless, il mercato si aspetta che Samsung faccia lo stesso con almeno alcuni dei suoi telefoni di fascia media nel 2021.

I piani di Samsung di fornire la tecnologia di ricarica wireless a dispositivi non di punta sono già stati discussi con tre fornitori di moduli di ricarica wireless. I fornitori in questione sono: Hansol Technics, Amotech e Chemtronics, le stesse aziende che hanno fornito a Samsung le bobine di ricarica wireless per la serie Galaxy S20.

I media locali affermano che Hansol Technics sta guidando il progetto in termini di progettazione del modulo di ricarica wireless di fascia media per gli smartphone Samsung Galaxy A (2021). L’obiettivo dell’azienda in questo momento è quello di sviluppare un modulo di ricarica wireless conveniente per soddisfare i requisiti di costo del mercato di fascia media. Una volta progettato, il modulo sarà prodotto in serie da Hansol Technics, che dovrebbe rimanere il fornitore principale per circa 1-2 mesi. I modelli di smartphone Samsung che molto probabilmente adotteranno questa tecnologia saranno i sequel diretti di Galaxy A51 e Galaxy A71, che probabilmente saranno conosciuti come A52 e A72.

Fonte Sammobile