Samsung Display fornirà 80% dei display OLED dei prossimi iPhone 12

Samsung Display è il più grande produttore di pannelli OLED per smartphone al mondo e produce i migliori schermi OLED del settore. Samsung Display, un’azienda che è parte del gruppo Samsung, fornisce schermi OLED a vari marchi, tra cui Apple, Huawei, OnePlus, OPPO e Xiaomi. Tuttavia, qualche mese fa sembrava che Apple avesse scelto di affidarsi all’azienda cinese BOE e alla sudcoreana LG per gli schermi dei prossimi iPhone, escludendo Samsung dalla fornitura. Ma la situazione non sembra essere davvero così.

Samsung fornirà i display OLED degli iPhone 12

Secondo un nuovo rapporto, Samsung Display produrrà quasi l’80% di tutti gli ordini di pannelli OLED di Apple per la futura linea di iPhone 12. Il fornitore cinese BOE e la coreana LG Display forniranno solamente il restante 20% di schermi OLED. Nel 2017, Samsung Display è stato fornitore esclusivo di display OLED per iPhone X. Tuttavia, Apple nel 2018 ha aggiunto LG Display come fornitore per iPhone Xs e iPhone Xs Max. Quest’anno, la casa di Cupertino ha deciso di aggiungere anche BOE come terzo fornitore nel tentativo di diversificare la sua catena di fornitura.

Si dice che Apple passerà completamente agli schermi OLED per la prima volta con la linea di iPhone 12. Potrebbero esserci fino a quattro varianti del nuovo iPhone 2020: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 12 da 5,4 pollici e l’iPhone 12 Max da 6,1 pollici dovrebbero utilizzare schermi con frequenza di aggiornamento a 60Hz; mentre l’iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e l’iPhone 12 Pro Max da 6,7 ​​pollici potrebbero presentare schermi con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Fonte Sammobile