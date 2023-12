Samsung fornirà ad Apple i display per i pieghevoli

Samsung Display, uno dei maggiori fornitori di Apple, sta riorganizzando i suoi team aziendali per un obiettivo molto importante. Sarà proprio la divisione Display di Samsung a occuparsi infatti degli schermi che caratterizzeranno gli iPhone e gli iPad pieghevoli di Apple. Secondo quanto riportato dal sito sudcoreano The Elec, infatti, Samsung Display ha recentemente “effettuato una riorganizzazione organizzativa incentrata sulle sue capacità di rispondere alle esigenze determinate dai prossimi dispositivi pieghevoli di Apple”.

Il report spiega che Samsung Display è “attualmente in vantaggio rispetto ai suoi concorrenti” in merito ai display OLED per smartphone (compresa Apple). Il gigante di Seul, però, è alla ricerca di un “nuovo motore di crescita” e crede che i pieghevoli saranno esattamente questo.

In sostanza, Samsung Display vuole sfruttare ciò che ha imparato dalla produzione di display pieghevoli per i device del colosso sudcoreano e prepararsi per i futuri ordini che arriveranno da Apple per iPhone e iPad.

The Elec rivela quindi che Samsung Display e LG Display stanno entrambi lavorando su un display pieghevole da 20,25 pollici per un futuro prodotto Apple. Con questa importante riorganizzazione Samsung Display spera di avere la meglio sui concorrenti, ovvero su LG Display.

Tuttavia, anche se Samsung Display si sta già preparando per questo scopo, mancano ancora almeno due anni prima che Apple entri effettivamente nel mercato degli smartphone pieghevoli: l’analista Ross Young ha infatti previsto che la società del CEO Tim Cook non lancerà alcun pieghevole prima del 2025.

​