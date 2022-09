Samsung, la funzione filigrana in arrivo sui top di gamma

La maggior parte dei telefoni Android offre la possibilità di aggiungere il “watermark”, ovvero una filigrana alle foto scattate utilizzando la fotocamera. Si tratta di una funzionalità adottata da Samsung alcuni anni fa per i suoi dispositivi economici e di fascia media, anche se il gigante di Seul non l’ha mai fatto arrivare sui suoi top di gamma Galaxy. Tuttavia, con l’aggiornamento One UI 5.0 sembra che Samsung abbia intenzione di cambiare rotta.

Sebbene la società sudcoreana abbia avuto per molto tempo la possibilità di aggiungere filigrane alle immagini, sui top di gamma questa operazione poteva essere effettuata solo tramite l’editor di foto dopo il completamento dello scatto. Con l’aggiornamento One UI 5.0 la filigrana viene aggiunta automaticamente a ciascuna immagine, dopo il salvataggio della foto stessa nella galleria del dispositivo.

La scelta di Samsung merita di essere sottolineata, dato che è una delle poche volte in cui una funzionalità che caratterizza i dispositivi economici di Samsung si fa largo e conquista i telefoni più importanti dell’azienda con sede a Seul.

Samsung ha reso molto personalizzabile la funzione di filigrana della fotocamera con One UI 5.0. Gli utenti, infatti, possono scegliere se ogni foto che viene catturata deve avere una stringa di testo (il testo è impostato sul nome del dispositivo per impostazione predefinita, ma è possibile cambiarlo), la data e l’ora (o entrambi): inoltre è possibile cambiare l’allineamento della filigrana e scegliere da un elenco di caratteri diversi per il testo.

Secondo quanto riportato dal sito SamMobile, questa opzione di filigrana nell’app della fotocamera sarà standard su tutti i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento One UI 5.0, compresi top di gamma come il nuovo pieghevole Galaxy Z Fold 4 o il Galaxy S21 lanciato lo scorso anno; i telefoni Galaxy economici e di fascia media che hanno già questa funzione dovrebbero invece ricevere le nuove opzioni di personalizzazione.

Fonte SamMobile