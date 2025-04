Samsung ferma il rilascio di One UI 7 per Galaxy S24: problemi di sblocco segnalati

Un’importante novità riguarda gli utenti dei dispositivi Galaxy S24 di Samsung. La multinazionale coreana ha deciso di interrompere temporaneamente il rilascio di One UI 7, l’ultima versione dell’interfaccia utente, a causa di problematiche emerse nel firmware. Questa decisione è stata presa dopo che diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di sbloccare i propri telefoni, un inconveniente che ha destato non poche preoccupazioni tra i possessori del nuovo dispositivo.

Il bug scoperto da Ice Universe

La notizia dell’interruzione del rollout è stata diffusa dall’affidabile leaker Ice Universe, il quale ha messo in evidenza la presenza di un “serio bug” che affligge i terminali Galaxy S24. Inizialmente, le segnalazioni provengono da parte di utenti sudcoreani, ma per evitare problemi su scala globale, Samsung ha deciso di bloccare il rilascio della nuova versione software per tutti i modelli nel mondo. Ciò testimonia la cautela della compagnia, che ha preferito garantire la stabilità del sistema prima di procedere con il rilascio generalizzato.

La situazione attuale del rilascio

Molti utenti, nonostante il blocco, avevano già installato l’aggiornamento a One UI 7, che introduce novità come Android 15 e aggiornamenti basati su intelligenza artificiale. Tuttavia, attraverso l’app CheckFirm, è stato possibile verificare che la versione più recente del firmware non è più disponibile sui server di Samsung. Invece, i modelli Galaxy stanno visualizzando solo le versioni precedenti del software. La compagnia non ha ancora fornito conferme ufficiali riguardo all’interruzione della distribuzione né ha comunicato eventuali piani per risolvere i problemi per gli utenti che hanno già effettuato l’aggiornamento.

Tempistiche di lancio dell’aggiornamento

La distribuzione dell’aggiornamento ha avuto inizio il 7 aprile scorso per i dispositivi Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6, mentre gli utenti statunitensi hanno ricevuto il patch il 10 aprile. I modelli Galaxy S25, disponibili sul mercato da febbraio, hanno già beneficiato di questa nuova versione, inclusi anche gli aggiornamenti per la serie Galaxy A, dimostrando un’attenzione continua da parte di Samsung verso la propria gamma di prodotti.

Ritardi e aspettative

Il blocco del rilascio arriva dopo una lunga attesa per gli utenti di modelli più vecchi, i quali hanno visto l’aggiornamento arrivare ben sette mesi dopo l’inizio della disponibilità di Android 15 per i programmatori. Inoltre, è passato un mese dal lancio della serie S25, già conforme a questa versione del sistema operativo. Questo scenario ha generato un misto di attesa e frustrazione tra gli utenti, con molti che sperano in una rapida risoluzione dei problemi e di un ritorno alla normalità nel rilascio degli aggiornamenti futuri.