Samsung lancerà un modello Fan Edition per ogni suo prossimo top di gamma

Nella giornata di ieri Samsung ha lanciato il Galaxy S20 FE, dove FE sta per Fan Edition. Samsung ha pubblicizzato il Galaxy S20 FE come un dispositivo “di punta”, il che spiega anche perché non è stato utilizzato il soprannome “Lite”. Inoltre, Samsung ha confermato alla conferenza di presentazione del prodotto che continuerà a rilasciare nuovi dispositivi Fan Edition nei prossimi anni.

Il colosso di Seul ha infatti svelato che rilascerà una versione fan del suo top di gamma ogni anno. La strategia dell’azienda della Corea del Sud sembra essere questa, ovvero lanciare in un primo momento dei prodotti innovativi con un modello di punta principale, e successivamente racchiudere la maggior parte delle funzionalità in una versione più economica “Fan Edition”, che verrebbe lanciata sul mercato dopo circa sei mesi.

La società ha confermato questa decisione durante il suo ultimo evento Galaxy Unpacked, in cui ha lanciato il Galaxy S20 FE. Durante la presentazione di lancio, Clare Hunter, Global Strategy di Samsung Electronics, ha dichiarato: “In omaggio ai nostri fan di Galaxy, stiamo definendo un nuovo standard per rendere le innovazioni di punta senza compromessi accessibili al maggior numero di persone possibile. E continueremo a lanciare le Fan Edition dei nostri top di gamma negli anni a venire”.

Considerando che la società ha già lanciato la sua linea Galaxy Note per il 2020, l’impressione è che nei prossimi mesi potremmo assistere al lancio di un Galaxy Note 20 FE. Al momento, non abbiamo notizie da Samsung riguardo a questo dispositivo, anche se gli esperti del settore ritengono che il presunto Galaxy Note 20 FE potrebbe essere alimentato con il processore Snapdragon 865 di Qualcomm o con il chipset Exynos 990. Inoltre, il nuovo telefono avrebbe un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz, tre fotocamere sul retro e la nuova e migliorata S Pen.

Fonte XDA