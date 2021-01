Samsung, è il giorno di Exynos 2100. Il nuovo processore alimenterà i Galaxy S21

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, verso la metà di dicembre la divisione chipset di Samsung aveva pubblicato un video di ringraziamento in vista del nuovo anno e soprattutto del lancio dell’atteso chipset Exynos 2100. Poche settimane dopo la società con sede a Seul ha già cominciato a distribuire gli inviti relativi all’evento di presentazione del nuovo processore. In più, l’azienda ha voluto pubblicare anche un video teaser che riporta uno slogan altamente esplicativo: “Exynos is back” (Exynos è tornato).

In questi giorni, dunque, Samsung si sta preparando a svelare finalmente la sua ultima creazione in termini di chipset, destinata a competere (e coesistere) con Snapdragon 888, l’ultimo eccellente processore ufficializzato da Qualcomm. L’evento di lancio di Exynos 2100 è atteso per oggi, 12 gennaio, alle 15 ora italiana. Grazie al live streaming dell’azienda su YouTube, tutti i fan del colosso di Seul potranno seguire l’evento e ammirare fin da subito il nuovo processore.

Come facilmente immaginabile, visto il clima attuale e la pandemia di coronavirus che ancora imperversa in tutto il mondo, l’evento si svolgerà esclusivamente online, ma il fatto che si svolgerà in uno spazio virtuale non ha comunque fatto venire meno l’entusiasmo per questa interessante novità.

D’altronde, sono ormai anni e anni che i fan di Samsung attendono con ansia che il chipset Exynos raggiunga un tale livello da riuscire a fornire prestazioni uguali o addirittura superiori rispetto alle soluzioni proposte da Qualcomm. Ebbene, l’auspicio di Samsung è che in questo 2021 possa davvero verificarsi il “miracolo”.

Come noto, Exynos 2100 sarà il processore che andrà ad alimentare nei mercati europei gli attesissimi top di gamma della società sudcoreana, ovvero i nuovi Galaxy S21, che verranno ufficializzati questo giovedì. Negli Stati Uniti, invece, i Galaxy S21 verranno lanciati sul mercato con il processore Qualcomm Snapdragon 888.

Fonte SamMobile