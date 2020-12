Samsung ha programmato un evento per il 6 gennaio dove svelerà il “futuro del display”

Di solito, ogni nuovo anno combacia con qualche importante novità da parte di Samsung non solo nel settore degli smartphone mobile, ma anche dal punto di vista delle TV e più in generale degli schermi. Anche per questo, gli esperti del settore si aspettavano qualche sorpresa per il 2021 da parte del colosso di Seul.

Ebbene, sembra che la società sudcoreana abbia voluto fare le cose in grande stile. Samsung ha infatti annunciato un evento per il prossimo 6 gennaio, intitolato “First Look 2021”, dove promette di mostrare il “futuro del display” attraverso le ultime tecnologie e “visioni” Samsung. L’evento potrà essere seguito in diretta sul sito web di Samsung (alle 17 ora italiana, ndr).

Nell’immagine del teaser si intuisce come Samsung stia pensando ad una tecnologia di visualizzazione che vada oltre i televisori convenzionali, anche se nell’evento Samsung potrebbe presentare anche qualche prodotto “classico”. Molto probabilmente Samsung presenterà anche schermi flessibili o pieghevoli, una delle tecnologie più gettonate di questo ultimo periodo.

Tuttavia, il focus principale di questo evento dovrebbero essere gli schermi MicroLED e Mini-LED. Samsung ha appena introdotto la sua prima TV MicroLED pre-costruita, e si prevede che rilascerà TV (e forse altri prodotti) utilizzando display “Quantum Mini-LED”. In entrambi i casi, si dovrebbero notare rapporti di contrasto e livelli di nero più vicini a OLED, senza insidie ​​come la bassa luminosità o il potenziale di burn-in dello schermo.

È molto probabile che queste tecnologie si facciano strada prima sui televisori e poi sugli altri device, anche se Samsung potrebbe utilizzare l’evento First Look per mostrare tablet e laptop Mini-LED.

E per quanto riguarda i nuovi smartphone? L’evento First Look non dovrebbe riguardare dettagli sui display dei nuovi telefoni: sul piano smartphone, Samsung è completamente concentrata sul 14 gennaio, quando verranno presentati ufficialmente i nuovi Galaxy S21.

Fonte Android Authority