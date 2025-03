Samsung e il mercato dei telefoni pieghevoli: la sfida del Galaxy Z Flip 7

Nel 2025, Samsung detiene il 90% del mercato dei telefoni pieghevoli, come evidenziato dall’ultima ricerca di WorldPanel ComTech. Gran parte di questo successo è attribuibile alla serie Galaxy Z Flip, che ha conquistato gli utenti grazie al suo design innovativo e alle sue caratteristiche. Tuttavia, con l’arrivo di nuovi concorrenti nel settore, la domanda sorge spontanea: il Galaxy Z Flip 7 riuscirà a mantenere la sua posizione dominante?

La serie Galaxy Z Flip: un’evoluzione stagnante

Negli ultimi anni, le generazioni della serie Galaxy Z Flip hanno mostrato un progressivo rallentamento nell’innovazione. Ad esempio, il Galaxy Z Flip 5 ha mantenuto invariato il sistema della fotocamera rispetto al modello precedente, il che ha suscitato preoccupazioni tra esperti e utenti. Oltre alla fotocamera, il design del dispositivo, così come le dimensioni e la pesantezza, sono rimasti pressoché identici. Anche la capacità della batteria e le velocità di ricarica sono rimaste invariate, contribuendo a far percepire un certo immobilismo da parte di Samsung.

Le differenze principali tra il Galaxy Z Flip 4 e il Flip 5 risiedono nel chipset e nel display esterno maggiorato del modello più recente. Tuttavia, l’azienda sudcoreana ha iniziato a sentire la pressione dei concorrenti, in particolare da modelli come il Motorola Razr e l’Oppo Find, che offrono coperture esterne più funzionali e attraenti.

Aspettative per il Galaxy Z Flip 7: cosa ci aspetta?

Il Galaxy Z Flip 7 è previsto per il lancio nell’estate del 2025, probabilmente tra luglio e agosto, ma numerose indiscrezioni ci offrono uno sguardo su cosa aspettarci. Stando ai rumori, il nuovo modello manterrà il sistema fotografico dei suoi predecessori, e così anche le configurazioni di RAM e memoria. Tuttavia, sono attesi dei miglioramenti significativi, tra cui il design del display esterno, un nuovo chipset e una batteria potenziata di 4.300 mAh.

Curiosamente, il prezzo di partenza del Galaxy Z Flip 7 dovrebbe rimanere fissato a $1,099, ma tali aggiornamenti basteranno per difendere la quota di mercato da concorrenti sempre più agguerriti?

Motorola Razr Plus : un avversario temibile

Tra i rivali più importanti nel panorama dei telefoni pieghevoli c’è sicuramente il Motorola Razr Plus , che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Galaxy Z Flip 7. Le innovazioni attese per il Razr Plus sono piuttosto sostanziali, a cominciare dal sistema fotografico dual-camera, con due sensori da 50 MP per le fotocamere grandangolari e ultra-grandangolari, e un ulteriore sensore da 50 MP per i selfie. Questo potrebbe dare al Razr Plus un netto vantaggio in termini di versatilità fotografica.

All’interno, il dispositivo dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Elite, lo stesso previsto per il Galaxy Z Flip 7, ma il prezzo di partenza del Razr Plus potrebbe essere più competitivo. Inoltre, Motorola sta puntando su un display esterno da 4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, cosa che non solo è attrattiva, ma potrebbe anche risultare funzionale in diverse situazioni quotidiane.

Per quanto riguarda la durata della batteria, le aspettative si aggirano attorno ai 4.500 mAh, portando il Razr Plus a potersi candidare come uno dei telefoni pieghevoli con la maggiore capacità di batteria sul mercato.

Il futuro dei telefoni pieghevoli e il ruolo di Samsung

Il mercato degli smartphone pieghevoli continua a crescere, ma la loro adozione rimane lenta, con i dispositivi pieghevoli che costituiscono solo l’1% del totale degli smartphone in circolazione. Sebbene Samsung si affermi come leader di mercato, la competizione si fa sempre più agguerrita, e se l’azienda non apporterà cambiamenti sostanziali, potrebbe vedere una perdita della sua quota di mercato.

Rimane da vedere come il Galaxy Z Flip 7 risponderà alle sfide poste dal Motorola Razr Plus e altri concorrenti. In un panorama tecnologico sempre più dinamico, solo il tempo dirà se Samsung riuscirà a mantenere la sua posizione di preminenza nel mercato dei telefoni pieghevoli.