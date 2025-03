Samsung e il futuro incerto dell’Exynos 2500: ritardi per il Galaxy Z Flip FE

L’industria tecnologica è in fermento per le recenti notizie riguardanti la serie Galaxy di Samsung, in particolare per l’Exynos 2500 System on Chip . Secondo quanto riportato da fonti coreane, la situazione di produzione di questo chip potrebbe ritardare il lancio del tanto atteso Galaxy Z Flip FE. Vari rapporti suggeriscono che il colosso sudcoreano stia affrontando sfide significative riguardo all’Exynos 2500, con conseguenti ripercussioni sulla tempistica di rilascio del nuovo dispositivo pieghevole.

Incognita sull’Exynos 2500

Le voci che circolano riguardo all’Exynos 2500 si sono intensificate sin dall’inizio dell’anno precedente, quando si è cominciato a speculare sulle sue potenzialità e sulle possibili migliorie delle prestazioni con l’inutilizzo di una GPU AMD. Tuttavia, un recente rapporto de ‘The Bell‘ ha evidenziato che Samsung non è certa di utilizzare questo chip nel Galaxy Z Flip FE. Inizialmente, il chip sarebbe dovuto entrare in produzione di massa nel 2024, ma a quanto pare questa tempistica non è stata rispettata. Secondo una fonte dell’industria, “la situazione è cambiata drasticamente nella seconda metà dell’anno per vari motivi,” con problemi significativi riscontrati nelle divisioni LSI e Foundry di Samsung.

Al momento, il piano di produzione per l’Exynos 2500 è ancora in fase di definizione, il che potrebbe allungare l’attesa per il Galaxy Z Flip FE a diversi mesi dopo il lancio del flagship Galaxy Z Flip 7.

Le difficoltà di produzione e il futuro del Flip FE

Samsung aveva previsto che l’Exynos 2500 sarebbe stato lanciato con il Flip FE, ma l’incertezza nella produzione potrebbe costringere la compagnia a riconsiderare la sua strategia. Rapporti precedenti avevano indicato che questo chip rappresentava la scelta ideale per il nuovo dispositivo pieghevole, ma ora la necessità di rimandare il lancio è diventata molto concreta. Potrebbe capitare che il produttore sudcoreano sia costretto a fare affidamento su Qualcomm, come alternativa per l’alimentazione del Flip.

Si prevede che l’Exynos 2500 possa offrire miglioramenti significativi grazie alla sua architettura a 10 core, con stime di velocità per il core principale fino a 3.3GHz. Inoltre, si vocifera l’inclusione di tre core Cortex-A730 con velocità comprese tra i 2.3 e i 2.5GHz, ma attualmente la produzione rimane una questione aperta.

Il lancio dell’Exynos 2600 e gli scenari futuri

Nonostante le difficoltà con il 2500, Samsung non si ferma. Rapporti recenti indicano che l’azienda sta avanzando con la produzione dell’Exynos 2600. Una fonte ha affermato che i dirigenti sarebbero “urgenti” nel far partire la produzione di questo nuovo chip, con l’obiettivo di ridurre il gap competitivo con altri produttori. Ci sono state anche notizie secondo cui Samsung sarebbe già nell’atto di avviare la produzione di massa per l’Exynos 2600, il quale è atteso per il lancio nella serie Galaxy S26.

Mentre i fan della serie Galaxy attendono ulteriori sviluppi, la situazione attuale del Galaxy Z Flip FE pone interrogativi su quanto a lungo saranno costretti a pazientare per vedere questa nuova aggiunta al mercato dei dispositivi pieghevoli. Con la crescente competizione e le sfide interne, il futuro di Samsung potrebbe dipendere da come gestirà il lancio dei suoi prossimi chip.