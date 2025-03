Samsung e Honor aggiornano i loro dispositivi Android: novità e miglioramenti in arrivo

Cresce l’attesa per i nuovi aggiornamenti di Samsung e Honor, che stanno rilasciando patch significative per diversi modelli di smartphone e tablet. Con l'uscita delle patch di sicurezza di marzo 2025, i produttori sudcoreano e cinese migliorano la stabilità dei loro dispositivi, affrontando vulnerabilità critiche e introducendo nuove funzionalità. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità.

I nuovi aggiornamenti di Samsung per Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4 e Z Flip4

I modelli Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 di Samsung stanno ricevendo un importante aggiornamento, con l'introduzione delle patch di sicurezza aggiornate di marzo 2025. La distribuzione di questi aggiornamenti prende il via dalla Corea del Sud e include i firmware identificati come F946NKSS5DYBD, F731NKSS5DYBE, F936NKSS6GYBD e F721NKSS6GYBE. Sebbene non siano previsti cambiamenti significativi nell'interfaccia, l'aggiornamento si concentra sulla protezione e la sicurezza dei dispositivi.

Secondo il bollettino ufficiale di Samsung, le patch correnti pongono rimedio a ben 58 vulnerabilità diverse, 51 delle quali riguardano il sistema operativo Android in generale. Tra le vulnerabilità identificate, 7 colpiscono specificatamente i dispositivi Samsung, con 11 di queste contrassegnate come critiche e 40 come ad alta priorità. Gli utenti possono dunque sentirsi più sicuri grazie a questo intervento, che risolve svariati problemi di sicurezza.

Un aggiornamento atteso per i possessori di questi smartphone è l'introduzione della One UI 7 basata su Android 15. Sebbene la distribuzione sia prevista nei primi mesi del 2025, i primi dispositivi a riceverla saranno probabilmente i più recenti Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, insieme ai futuri Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: aggiornamenti e miglioramenti di sicurezza

Anche il tablet Galaxy Tab S8 Ultra di Samsung non è escluso da questo pacchetto di aggiornamenti. Il dispositivo accoglie i firmware X900XXS9CYB1 e X906BXXS9CYB1, a seconda della variante Wi-Fi o 5G, portando anch'esso le patch di sicurezza di marzo 2025. Oltre a questi interventi, il tablet beneficia di miglioramenti generali della stabilità e di correzioni di bug.

Le patch di sicurezza recenti si allineano a quelle menzionate per gli smartphone, correggendo il grosso delle vulnerabilità tra cui numerose contrassegnate come critiche. Gli utenti di questo tablet devono inoltre essere pazienti per ricevere cambiamenti più sostanziali, previsti con il lancio della One UI 7. In questo caso, anche per il tablet, l’attenzione sarà rivolta inizialmente ai modelli recenti.

Aggiornamenti per HONOR Magic4 Pro: novità con MagicOS 9.0

Il dispositivo HONOR Magic4 Pro sta iniziando a ricevere un importante aggiornamento a livello globale: MagicOS 9.0 che include Android 15. Questo aggiornamento porta con sé migliorie e nuove funzionalità che sono già state introdotte in modelli più recenti come la serie HONOR Magic6 e HONOR Magic V3.

La versione attualmente in distribuzione è la 9.0.0.140 e offre molte novità, tra cui miglioramenti nelle animazioni e nella fluidità del sistema. Non mancano nuove opportunità di personalizzazione, ottimizzazione delle funzionalità esistenti e modifiche estetiche che interessano temi, colori e layout nelle applicazioni di sistema. Anche l'assistente HONOR AI riceve aggiornamenti significativi. Gli utenti dovranno comunque attendere alcuni giorni prima di vedere la distribuzione completa.

Come aggiornare i dispositivi Samsung e HONOR

Per controllare gli aggiornamenti via OTA per i modelli Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Tab S8 Ultra, è possibile accedere alle impostazioni di sistema. Il percorso da seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”. In alternativa, è possibile utilizzare il software Smart Switch per effettuare il download e l’installazione collegando il dispositivo al PC.

Per quanto riguarda l'aggiornamento su HONOR Magic4 Pro, gli utenti dovranno seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. Qualora non ci fossero aggiornamenti disponibili, si consiglia di riprovare dopo alcune ore o giorni.