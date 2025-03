Samsung e Apple temono l’impatto della nuova politica tariffaria di Trump

Le recenti azioni del governo statunitense hanno suscitato preoccupazione tra le grandi aziende tecnologiche coreane, in particolare Samsung e SK Hynix. Entrambi i colossi sono in attesa di sviluppi significativi che potrebbero influenzare le loro operazioni, in particolare riguardo alle sovvenzioni e alle tariffe imposte sulle importazioni. Mentre Samsung è focalizzata sulla costruzione di un nuovo stabilimento a Taylor, in Texas, Apple si trova ad affrontare un panorama commerciale sempre più difficile in seguito all’aggravarsi delle misure tariffarie.

Le preoccupazioni di Samsung sul nuovo stabilimento in Texas

La tecnologia coreana è in fermento per la costruzione di un impianto di produzione a Taylor, Texas. Samsung, tra le altre cose, stava contando su alcune sovvenzioni governative per rendere realizzabile questo progetto. Tuttavia, le recenti decisioni politiche potrebbero compromettere questi piani. La società ha espresso la sua inquietudine riguardo al futuro delle proprie operazioni negli Stati Uniti. Il presidente Trump, con la sua politica di austerità e focus sulle tariffe, sta mettendo sotto pressione non solo Samsung, ma tutte le compagnie tecnologiche impegnate nella produzione nazionale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le sovvenzioni venivano percepite come un modo per stimolare l’industria dei semiconduttori statunitense, settore in cui il paese ha cercato di recuperare terreno negli ultimi anni. Tuttavia, l’inasprimento delle tariffe sulle importazioni dalla Cina, dove anche Samsung ha una parte significativa della propria produzione, potrebbe rivelarsi un grosso ostacolo. La situazione si complica ulteriormente, poiché Samsung teme che una riduzione delle sovvenzioni possa influenzare la capacità di investire e crescere nel mercato americano.

Apple e le sfide delle tariffe

Anche Apple si trova in una situazione precaria in relazione alle nuove tariffe imposte dal governo. La maggior parte della produzione dell’azienda avviene ancora in Cina, dove le tariffe applicate stanno diventando sempre più gravose. Questo scenario preoccupa il CEO Apple, Tim Cook, il quale ha già lottato in passato per ottenere esenzioni da tariffe che danneggiano il profilo economico della società. Durante il primo mandato di Trump, Cook riuscì a ottenere importanti risultati, ma ora la presenza di Elon Musk e la sua alleanza con Trump potrebbero complicare ulteriormente il processo di esenzione.

In aggiunta alle sfide economiche nel campo delle tariffe, l’amministrazione Trump sta considerando di smantellare il CHIPS Act, un programma nato per incentivare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. Molti esperti indicano che la decisione di abolire questo atto legislativo rappresenti un passo indietro per l’industria tecnologica, già in difficoltà. Apple, come altri produttori di semiconduttori, risente di questa instabilità, rischiando di perdere non solo vantaggi economici, ma anche talenti e risorse necessarie per competere su scala globale.

Il futuro incerto del CHIPS Act

Le notizie riferite recentemente evidenziano un’ulteriore riduzione del personale al CHIPS Act, con un’uscita di circa l’80% dei dipendenti. Questo potrebbe prefigurare il prossimo smantellamento dell’iniziativa, un grave colpo per la comunità tecnologica americana. L’atto era stato concepito per fornire sovvenzioni alle aziende che si impegnavano a realizzare chipset negli Stati Uniti, rafforzando in tal modo la posizione del paese nel settore dei semiconduttori. Tuttavia, il presidente Trump considera tali sovvenzioni come spese superflue da eliminare, proponendo invece un incremento delle tariffe sulle importazioni.

Secondo Trump, le tariffe incoraggeranno le aziende a spostare le proprie operazioni negli Stati Uniti senza necessità di contributi governativi. Questa strategia, sebbene ambiziosa, comporta il rischio di ritorsioni da parte dei paesi colpiti dalle tariffe, che potrebbero adottare misure simili in risposta.

La questione non è solo teorica, poiché l’uscita di forza lavoro e l’incertezza legislativa mettono in discussione la capacità del governo di attuare la sua visione per l’industria tecnologica. Al momento, l’eventuale smantellamento del CHIPS Act rappresenta un campanello d’allarme per aziende come Samsung e Apple, già impegnate a navigare un mercato in rapida evoluzione e sempre più competitivo, dove la resilienza si dimostrerà fondamentale per il successo futuro.