Samsung ha realizzato due nuovi caricabatterie wireless. Li vedremo già domani con i Galaxy S21?

La giornata di domani, giovedì 14 gennaio, è stata cerchiata di rosso da tutti gli appassionati dei prodotti Samsung. L’azienda della Corea del Sud presenterà finalmente i telefoni top di gamma Galaxy S21, trapelati in moltissime indiscrezioni nelle ultime settimane, tanto da conoscere ormai ogni aspetto sia dal punto di vista estetico che in termini di hardware.

Tuttavia, nonostante manchino ormai all’incirca 24 ore all’ufficialità, sul web continuano a comparire riferimenti sui Galaxy S21, ed in particolare su alcuni prodotti che Samsung potrebbe lanciare assieme ai nuovi telefoni.

Come noto, il Galaxy S21 non arriverà con un caricabatterie nella confezione, dando ragione a chi temeva che l’azienda di Seul potesse rinunciare anche al “charger” oltre che agli auricolari, come già fatto da Apple. La notizia dell’ultim’ora è che Samsung starebbe preparando non uno, ma due caricabatterie wireless veloci che potrebbero essere proposti come “omaggio” per coloro che effettueranno il pre-ordine del nuovo smartphone.

Le immagini di due caricabatterie wireless Samsung sono state fornite nelle scorse ore dal noto leaker Roland Quandt, sempre molto informato sulle vicende del colosso asiatico. Il primo viene individuato nel numero di modello EP-P4300 e offre una ricarica wireless veloce da 9 W sul pad del telefono e solo 3,5 W di ricarica wireless sul pad dello smartwatch.

Samsung Wireless Charger Pad Duo EP-P4300 può essere utilizzato per caricare nello stesso momento sia uno smartphone che un orologio. EP-P1300, il secondo caricabatterie wireless che Samsung dovrebbe mostrare al pubblico in questa settimana, garantisce invece una ricarica wireless rapida da 9 W per gli smartphone Samsung, ma solo 7 W per gli iPhone Apple.

A giudicare dalle loro caratteristiche, l’EP-P4300 dovrebbe costare un pò di più rispetto all’EP-P1300. L’impressione è che Samsung abbia già deciso di lanciarli ufficialmente proprio domani, ovvero nel grande giorno dei Galaxy S21, anche se al momento non ci sono conferme in tal senso.

Fonte Phone Arena