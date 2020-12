Samsung pensa ad un doppio schermo per la fotocamera sotto al display

Le fotocamere sotto il display hanno rappresentato senza dubbio una delle novità più interessanti degli ultimi tempi. Tuttavia, almeno in questo primo periodo, la loro diffusione non è stata quella che potevano aspettarsi coloro che hanno ideato questa soluzione.

Sebbene forniscano agli smartphone un’estetica a tutto schermo che ovviamente gli utenti apprezzano molto, la tecnologia ha ancora dei limiti pratici per la fotografia. Proprio su questo sta lavorando Samsung, che ha deciso di sviluppare un nuovo modo per affrontare entrambe le problematiche, aggiungendo anche qualche funzionalità.

In un brevetto individuato da LetsGoDigital e depositato lo scorso mese di giugno all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), Samsung immagina un telefono con fotocamera sotto il display dotato anche di un “display secondario” scorrevole. Come suggerisce il nome, il telefono è dotato di un ampio schermo principale e di un display molto più piccolo situato sotto di esso.

Questo mini-display va di fatto a coprire la fotocamera sotto il display quando non è in uso. Quando gli utenti desiderano sbloccare il proprio dispositivo o scattare un selfie, lo schermo si allontana esponendo la fotocamera. Ma non è tutto, perchè gli utenti possono attivare questo sistema toccando o scorrendo un sensore sopra il display secondario.

La soluzione di Samsung sembra ancora piuttosto complessa per una fotocamera posizionata all’interno di un “foro” o per l’attuale sistema di fotocamere sotto il display ideato da ZTE, anche se a lungo andare dovrebbe ottenere dei miglioramenti. Chiaramente, qualche dubbio su questa soluzione resta. Ad esempio, il costo, che potrebbe essere particolarmente elevato e andrebbe a comportare più svantaggi che vantaggi.

Inoltre, l’introduzione di parti mobili in uno smartphone ha sempre i suoi rischi. Se un dispositivo con questo display secondario dovesse cadere, si potrebbe verificare un danneggiamento del sistema della fotocamera anteriore. Non è chiaro se o quando Samsung potrebbe implementare questa tecnologia su un dispositivo, anche se l’impressione è che bisognerà attendere ancora un pò.

