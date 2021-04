Samsung presenterà domani “il Galaxy più potente di sempre”

Sono passate un paio di settimane da quando Samsung ha annunciato un nuovo evento Galaxy Unpacked, il terzo in questo 2021. Tuttavia, gli indizi lasciano pensare che sarà probabilmente l’Unpacked più importante dell’anno, dato che il gigante di Seul lo presenta come l’evento che vedrà come protagonista principale il “Galaxy più potente di sempre”.

Fin da subito i fan di Samsung hanno immaginato che anche questo terzo Galaxy Unpacked fosse stato organizzato dall’azienda per presentare dei nuovi smartphone. Tuttavia, sembra che la società sudcoreana non si riferisca affatto ad un nuovo telefono. Gli ultimi report suggeriscono infatti che i dispositivi che saranno svelati il ​​28 aprile 2021 saranno di una categoria completamente diversa.

L’evento di domani riguarderà infatti i nuovi laptop di Samsung. D’altronde, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una serie di voci e indiscrezioni che riguardavano i prodotti Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. In più, gli esperti del settore hanno fatto notare come ormai sia passato un bel pò di tempo da quando Samsung ha lanciato nuovi laptop.

The most powerful Samsung Galaxy arrives soon. Galaxy Unpacked on April 28, 2021 10:00 (EST). Visit https://t.co/D6nxws2O4T to watch #SamsungUnpacked pic.twitter.com/FSRm7sfBTF — Samsung Mobile (@SamsungMobile) April 26, 2021

Chiaramente, tra gli appassionati dei prodotti dell’azienda di Seul c’è molta curiosità per capire quale direzione avrà scelto di prendere Samsung con questi nuovi modelli. I report suggeriscono che nell’evento di domani vedremo dei modelli di fascia alta con processori Intel Core di 11a generazione, touchscreen OLED, un display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, connettività 5G e RAM LPDDR4X.

Grazie a WinFuture riusciamo ad avere dettagli più concreti su uno dei prodotti che saranno protagonisti dell’evento, ovvero il Galaxy Book Go. Stando alla fonte, considerata decisamente affidabile, questo laptop è un entry-level alimentato con un processore Qualcomm 7c octa-core a 2,55 GHz, basato su architettura ARM e accompagnato ad un modulo LTE, 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Inoltre, il prodotto dovrebbe arrivare con una tastiera retroilluminata, uno slot per schede microSD che consente l’espansione della memoria fino a 1 TB e una batteria da 42,3 Wh con alimentatore USB-C da 25 W.

Sempre stando a quanto riportato da WinFuture, il prezzo del Galaxy Book Go dovrebbe essere di 449 euro nel mercato tedesco. In Italia è lecito aspettarsi una cifra leggermente più alta.

Fonte SamMobile