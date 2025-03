Samsung Display presenta innovazioni OLED al MWC 2025: un futuro senza cornici

Samsung Display ha fatto un grande successo al Mobile World Congress 2025, presentando una serie di innovazioni nel campo dei display tecnologici. Tra gli oggetti esposti, smartphone e visori VR sono solo alcuni dei gadget futuristici. Tuttavia, una delle novità più interessanti riguarda il design "senza cornice" degli OLED, che potrebbe cambiare il nostro rapporto con gli schermi TV di grande formato. Questa innovazione non arriverà subito nelle nostre case, ma solleva interrogativi affascinanti sulla direzione futura della tecnologia OLED.

Cosa sono i pannelli OLED senza cornice di Samsung Display?

Il concetto innovativo di Samsung Display si basa sull'idea di creare schermi di grandi dimensioni attraverso l'assemblaggio di pannelli più piccoli. Alla fiera, hanno dimostrato come due pannelli QD-OLED da 31,5 pollici possano essere uniti per formare un display più grande. Questi pannelli vengono definiti "senza cornice" poiché gli ingegneri sono riusciti a ridurre la larghezza delle cornici del 40% rispetto ai display attualmente disponibili sul mercato.

Il risultato finale è un'esperienza visiva quasi priva di cornici, soprattutto se osservata a una distanza normale. Le opportunità offerte da questo design sono promettenti, richiamando alla mente concetti di portabilità e funzionalità per i televisori OLED del futuro.

Televisori OLED XXL trasportabili

Nonostante la crescente popolarità dei televisori di grandi dimensioni, gestire schermi XXL può risultare complicato. I costi di spedizione per un televisore da 98 pollici possono variare da 340 a 450 euro, senza contare il difficile processo di installazione in casa. Molte persone, come il nostro editoriale Nick Pino, hanno condiviso esperienze piuttosto negative dopo aver testato un televisore da 110 pollici per diversi mesi. Sebbene siano spettacolari, questi dispositivi sono tutt'altro che pratici da gestire.

Immaginate ora quei veri appassionati di TV che abitano, ad esempio, al quindicesimo piano di un vecchio palazzo. Portare su un televisore da 65 pollici è già una sfida, figuriamoci uno da 110. Qui entra in gioco il concetto di pannelli OLED a piastrelle di Samsung Display. L'idea di trattare componenti separati potrebbe semplificare enormemente il processo di acquisto e installazione.

Un futuro senza supporti a parete

Negli ultimi anni i televisori sono diventati sempre più sottili, facilitando il loro montaggio a parete. La tecnologia delle piastrelle OLED di Samsung potrebbe essere persino più sottile, semplificando ulteriormente questo processo. Anche se non è chiaro come siano stati allestiti i pannelli nella vetrina del MWC, i display sembravano essere a filo con il muro, quasi come se fossero incollati alla superficie.

Questo ricorda la tecnologia del Displace TV, che utilizza una ventosa per mantenere il pannello in posizione e funziona a batteria, anche se non sappiamo se Samsung Display abbia adottato approcci simili. Certamente, se i pannelli a piastrelle funzioneranno come previsto, potrebbero rappresentare un grosso vantaggio per chi ama i televisori montati a parete, eliminando la necessità di strumenti complessi per l’installazione. Sarà più facile collocare il televisore sopra il camino o in qualsiasi altro luogo.

Il futuro dei televisori lifestyle OLED

Nel contesto di questo design innovativo, il potenziale impatto maggiore si avrà sui televisori lifestyle come "The Frame" di Samsung. Sebbene potremmo dover rinominare il modello, visto che diventerebbe completamente privo di cornici, la sua capacità di montaggio a filo e l'estetica elegante lo rendono un candidato ideale per tali innovazioni. Non è da escludere l'idea di poter integrare una cornice personalizzata attorno al display.

Tuttavia, come ha detto Thanos, la realtà può essere deludente. Anche se questi concetti dovessero arrivare sul mercato, potrebbero costare molto, similmente a quanto avvenuto con i televisori MicroLED, a causa della loro ingegneria complessa. Rimane comunque viva l'aspettativa per queste innovazioni, sperando che non vengano archiviate come altri progetti non realizzati.