Samsung svela il primo display OLED per laptop a 240 Hz

Samsung Display, il più grande produttore mondiale di display OLED per schermi di piccole e medie dimensioni, ha annunciato il primo display OLED a 240 Hz al mondo per laptop. Il marchio sudcoreano ha già avviato la produzione in serie dello schermo, pertanto molto presto potremmo vedere vari laptop di fascia alta che utilizzano proprio questo display.

Il primo pannello OLED a 240 Hz dell’azienda con sede a Seul misura 15,6 pollici di diagonale e ha una risoluzione QHD. Mette inoltre a disposizione un rapporto di contrasto di 1.000.000: 1, con un tempo di risposta di 0,2 ms, una certificazione VESA DisplayHDR 600, un’ampia gamma di colori e basse emissioni di luce blu.

I pannelli OLED sono già noti per due caratteristiche molto interessanti, vale a dire i tempi di risposta dei pixel estremamente rapidi e la presenza di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che dovrebbe riuscire a garantire un’esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.

Il nuovo pannello OLED da 15,6 pollici di Samsung Display ha debuttato con l’MSI Raider GE67 HX. Il laptop da gioco Windows 11 di fascia alta è dotato della CPU Intel Core i9 di 12a generazione, fino alla GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, fino a 245 W TDP (Dynamic Boost 2.0), numerose porte e un sistema di raffreddamento migliore rispetto a quello che abbiamo visto sul modello dello scorso anno.

Jeeho Baek, Vice Presidente Esecutivo e capo del Samsung Display Strategic Marketing for Small and Medium Business, ha assicurato che il nuovo OLED con frequenza di aggiornamento a 240 Hz “soddisfa e supera la domanda dei consumatori che aspettavano da tempo un laptop con un pannello OLED ad alta frequenza di aggiornamento”.

“I chiari vantaggi offerti dai pannelli OLED ad alta frequenza di aggiornamento rispetto agli LCD saranno un punto di svolta per l’industria del gaming”, ha poi aggiunto Baek.

Fonte SamMobile