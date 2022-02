Samsung conferma la sua presenza al MWC 2022: cosa aspettarci?

Il Mobile World Congress 2022, che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo nell’ormai consueta location della Fira Gran Via di Barcellona, rappresenta un possibile ritorno alla normalità anche nel settore tecnologico dopo le tante difficoltà legate alla pandemia che hanno caratterizzato questi ultimi due anni.

Come ricorderanno di certo in molti, l’anno scorso tante aziende (comprese quelle principali) dovettero partecipare al MWC 2021 in formato digitale, proprio per evitare qualsiasi rischio di contagio da Covid-19 e garantire la sicurezza di tutti.

Tuttavia, anche se online, Samsung presentò alcune novità anche in occasione del MWC 2021: in particolare abbiamo assistito alla presentazione di molti contenuti relativi ai dispositivi indossabili. Anche stavolta Samsung parteciperà solo virtualmente, ma stando alle indiscrezioni pare che l’azienda di Seul sia pronta a mostrare al mondo anche alcuni smartphone.

Durante l’evento, che potrà essere seguito sul canale YouTube ufficiale di Samsung il 27 febbraio alle 19:00, il gigante sudcoreano dovrebbe svelare una serie di smartphone di fascia media che potranno contare sul supporto alla rete di nuova generazione 5G. Come riportato da Android Authority, i telefoni in questione dovrebbero essere Galaxy M33, Galaxy M23 e Galaxy A53, anche se non ci sono ancora certezze in tal senso. L’evento potrebbe inoltre rappresentare l’occasione ideale per Samsung per annunciare alcune novità dal punto di vista software che fanno riferimento al suo ecosistema.

Un teaser comparso sul sito Web di Samsung mostra una serie di prodotti, come laptop, pieghevoli, smartwatch e tablet. Alcune delle suddette funzionalità software potrebbero riguardare un’esperienza maggiormente “unificata”: un aspetto che non coglierebbe di sorpresa, dato che la società sudcoreana è da tempo al lavoro su questo fronte.

Fonte SamMobile