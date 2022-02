Samsung pronta a lanciare cinque smartphone Galaxy A (già a marzo?)

Nei piani di Samsung non ci sono solo i nuovi telefoni della serie Galaxy S22, che verranno presentati il 9 febbraio nell’evento Unpacked assieme ai nuovi tablet Tab S8. Come sanno bene i fan di Samsung, il gigante di Seul è sempre molto attento anche alla fascia media, e non è certo un caso se proprio in queste ultime ore sono emersi sul web alcuni riferimenti a nuovi telefoni della serie Galaxy A 2022.

I dispositivi, stando a quanto riportato da SamMobile e LetsGoDigital, sarebbero stati recentemente approvati dalla FSA russa: nell’elenco figurano “non meno” di cinque modelli Galaxy A, che vanno a coprire tutte le fasce di prezzo. La Russia ha dato il via libera al Galaxy A13, Galaxy A23 e A33, nonché al Galaxy A53 insieme al fratello maggiore, il Galaxy A73.

I telefoni sono stati identificati dai rispettivi numeri di modello, ovvero SM-A135F/DS, SM-A235F/DS, SM-A336B/DS, SM-A536B/DS e SM -A736B/DS. Tutti i nuovi smartphone hanno funzionalità dual-SIM, mentre il supporto 5G è disponibile per Galaxy A33, A53 e A73.

Come fa notare SamMobile, il Galaxy A13 è già disponibile in alcuni mercati, mentre il resto della serie Galaxy A (2022) dovrebbe essere presto in vendita: probabilmente Samsung sta pensando di lanciare tutti questi smartphone dopo la presentazione dei Galaxy S22.

Al momento non siamo in grado di fornire delle tempistiche esatte, anche se gli esperti del settore sostengono che Galaxy A53 e il Galaxy A73 dovrebbero essere rilasciati sul mercato lo stesso giorno. I modelli dello scorso anno vennero rilasciati a livello globale a marzo, pertanto non è da escludere che Samsung stia ragionando sullo stesso periodo.

Fonte SamMobile