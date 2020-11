Samsung chiuderà la serie Galaxy Note con un ultimo smartphone: si chiamerà Galaxy Note 21?

Potrebbe esserci almeno un altro Galaxy Note nei piani di Samsung, prima di mandare definitivamente in pensione la celebre serie. Il media coreano ET News riferisce che Samsung finirà per unire le linee Galaxy S e Note, aggiungendo una S-Pen alla prima. Tuttavia, la società sudcoreana potrebbe ancora lanciare un telefono della serie Galaxy Note entro il prossimo anno, e gli indizi portano al Galaxy Note 21.

Non è la prima volta che si sente parlare di un abbandono definitivo della serie Galaxy Note (le prime voci sono cominciate a circolare addirittura nel 2018, ndr). Proprio la scorsa settimana, un altro quotidiano aziendale coreano ha riferito che Samsung aggiungerà la S-Pen al Galaxy S21 Ultra e al Galaxy Z Fold 3, interrompendo definitivamente la famosa serie. Anche l’ultimo report ribadisce queste informazioni, anche se la fonte, ovvero un funzionario del settore degli smartphone, rivela che Samsung sta pensando di chiudere la serie con un ultimo prodotto.

“È probabile che ci sarà solo un altro modello della nuova serie Note che dovrebbe essere rilasciato nella seconda metà del 2021”, ha detto a ET News l’insider rimasto anonimo. “Samsung Electronics cercherà di concentrarsi maggiormente sugli smartphone pieghevoli piuttosto che sulla prossima serie Note nella seconda metà del 2021″, ha poi aggiunto la fonte.

Il report prosegue parlando proprio dell’impegno di Samsung nel settore dei “foldable”, aggiungendo anche che la società con sede a Seul sta cercando di condurre ulteriori ricerche e sviluppi sul vetro ultrasottile e sul digitalizzatore. Quest’ultimo aspetto, che facilita gli input della S-Pen, deve essere pieghevole per essere implementato sul cosiddetto Galaxy Z Fold 3.

Samsung non ha ancora confermato nulla, pertanto al momento si tratta soltanto di indiscrezioni. Tuttavia, in vista del lancio del prossimo top di gamma dell’azienda, il Galaxy S21 (previsto a gennaio, ndr), Samsung potrebbe fornire qualche indicazione in più sulle sue intenzioni.

Fonte Android Authority