Samsung ha cancellato il Galaxy S22 FE: il motivo è la carenza di chip

Per far fronte ai problemi ormai noti relativi alla catena di approvvigionamento in termini di carenza di chip e anche per rispondere ad una domanda del Galaxy S22 Ultra che si è rivelata migliore del previsto, Samsung ha smesso di sviluppare il modello Galaxy S22 FE, come riportato dal sito coreano The Elec.

Il motivo dell’annullamento della serie Galaxy FE 2022 non è dovuto al fatto che il Galaxy S21 FE è stato lanciato con un forte ritardo (è stato presentato a gennaio di quest’anno, ndr) ma piuttosto alla carenza di chip, come spiegato dagli addetti ai lavori.

Samsung sta registrando un record di vendite per il Galaxy S22 Ultra e dato che il suo modello di punta utilizza lo stesso processore Snapdragon 8 Gen 1 che avrebbe dovuto alimentare il Galaxy S22 FE, la carenza del potente chipset di Qualcomm ha praticamente obbligato il colosso di Seul a prendere questa decisione.

In un primo momento, infatti, Samsung prevedeva di produrre 3 milioni di unità Galaxy S22 FE, facendo leva sul fatto che la serie Fan Edition è spesso accolta molto bene sul mercato. Tuttavia, il ‘boom’ del Galaxy S22 Ultra – dovuto probabilmente anche al fatto di essere erede diretto della linea Note di Samsung – ha fatto cambiare i piani dell’azienda.

Finora Samsung ha venduto più di 10 milioni di unità Galaxy S22 Ultra, pertanto in questo momento la società della Corea del Sud ha bisogno di tutti i chip per soddisfare la richiesta, specialmente ora che ha deciso di utilizzare principalmente i processori Snapdragon invece dei chipset Exynos.

Ma il Galaxy S23 FE potrebbe arrivare comunque

Pertanto, i tre milioni di processori che avrebbero dovuto equipaggiare il Galaxy S22 FE saranno invece destinati al Galaxy S22 Ultra, ed è una mossa che ovviamente non può che avere senso.

Tuttavia, questa azione da parte di Samsung andrebbe anche a spiegare le voci che volevano l’azienda alla ricerca di altri fornitori di processori sia per il Galaxy S22 FE che per la serie Galaxy S23, decidendo infine di restare con Snapdragon e annullare lo sviluppo del modello Fan Edition.

Ma questo vuol dire che Samsung ha definitivamente rinunciato alla serie Fan Edition? Uno scenario che gli utenti cominciano a temere, dopo le vicissitudini che hanno riguardato il Galaxy S21 FE (arrivato solo a gennaio 2022 dopo che per mesi si è parlato anche di una possibile cancellazione, ndr) e ora lo stop al Galaxy S22 FE.

Secondo Phone Arena non c’è da preoccuparsi, dato che Samsung destinerà i 3 milioni di unità già pianificati per il rilascio del Galaxy S22 FE verso il lancio del Galaxy S23 FE previsto per il prossimo anno, naturalmente con la speranza che per quel periodo la carenza di chip di Snapdragon 8 Gen 1 (o, molto probabilmente, Gen 2) sarà completamente risolta.

Fonte Phone Arena