Samsung “cancella” il Galaxy Z Fold 2 dal sito: in arrivo il Galaxy Z Fold 3?

Tutti i fan di Samsung (e non solo loro…) ricordano le difficoltà che hanno riguardato il lancio del Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole realizzato dal gigante di Seul. Per fortuna, memore anche di quell’esperienza, la società sudcoreana è riuscita a risolvere molti dei problemi relativi a quel dispositivo con il suo successore. Proprio perché maggiormente considerato, il Galaxy Z Fold 2 ha portato Samsung a considerare sempre meno il primo “foldable”.

Una strategia che sembra sul punto di essere nuovamente ripetuta. Come ha fatto notare il sito 9to5Google, da oggi il sito Web ufficiale dell’azienda della Corea del Sud non consente più di acquistare il Galaxy Z Fold 2. Il sito mostra una pagina vuota con il seguente testo: “Il Galaxy Fold non è più disponibile per l’acquisto su Samsung.com, tuttavia, puoi dare un’occhiata alle opzioni aggiuntive della famiglia Galaxy”.

La stranezza, notata da molti utenti, è che il testo indichi “Galaxy Fold” e non “Samsung Galaxy Z Fold 2”. Il Galaxy Fold originale non è presente su Samsung.com, pertanto i clienti non cercherebbero nemmeno di acquistarlo. È possibile che Samsung abbia semplicemente fatto copia e incolla del primo avviso e non si sia preoccupata di cambiare il nome del telefono.

Ma allora il Galaxy Z Fold 2 è sparito dalla circolazione? Niente affatto, dato che coloro che sono ancora interessati al suo acquisto possono trovarlo facilmente da altre fonti. Un esempio è Amazon, che ha ancora il telefono in vendita in entrambe le colorazioni tramite il negozio Samsung.

Ma perché Samsung ha optato per escludere il Galaxy Z Fold 2 dal sito ufficiale? L’impressione è che si tratti di un segnale che indichi un lancio ormai imminente dell’atteso Galaxy Z Fold 3, un nuovo pieghevole che probabilmente renderà il Galaxy Z Fold 2 obsoleto sotto molti aspetti. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

