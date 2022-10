Samsung lancia Camera Assistant: più funzioni per la fotocamera

Samsung ha appena rilasciato una nuova app, appositamente progettata per migliorare l’esperienza della fotocamera mobile sui modelli Galaxy. L’applicazione in questione è Camera Assistant, sviluppata dal team di Good Lock e scaricabile dal Galaxy Store dai possessori di dispositivi Galaxy (anche nei mercati che non hanno accesso a Good Lock, ndr).

Camera Assistant si presenta come un’app molto semplice da usare, con una schermata contenente una serie di interruttori a levetta e un paio di menu a discesa per modificare e personalizzare alcune funzioni della fotocamera.

Ad esempio, con Camera Assistant è possibile abilitare o disabilitare l’HDR automatico. L’opzione, quando è abilitata, consente all’app Fotocamera di acquisire più dettagli nelle aree luminose e scure delle foto e dei video. Inoltre, tramite Camera Assistant si possono modificare i bordi, rendendoli più nitidi per le foto acquisite in modalità Foto: gli utenti possono sperimentare questa opzione e vedere se i risultati si adattano al proprio stile fotografico.

Interessante anche il cambio obiettivo automatico, una funzione abilitata per impostazione predefinita che consente all’app Fotocamera di selezionare l’obiettivo migliore in base allo zoom, all’illuminazione e alla distanza dal soggetto. La disattivazione di questa opzione consente di avere un maggiore controllo sul sensore che si sta utilizzando, ma limita alcune funzioni automatizzate sul dispositivo.

Camera Assistant interviene anche sulla registrazione video in modalità Foto: coloro che non vogliono più toccare e tenere premuto il pulsante otturatore per registrare video in modalità Foto possono disattivare questa opzione.

Inoltre, con Camera Assistant è possibile determinare quante immagini riesce ad acquisire la fotocamera del telefono quando viene impostato un timer: si può scegliere tra 1, 3, 5 o 7 immagini.

Infine è possibile anche determinare per quanto tempo l’app Fotocamera rimane aperta quando è inattiva. Per impostazione predefinita la fotocamera si spegne dopo 2 minuti di inattività, ma attraverso un menu a discesa che si trova nell’app Camera Assistant si può scegliere tra 1, 2, 5 o 10 minuti.

Fonte SamMobile