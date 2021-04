Samsung cambia il nome al pieghevole: si chiamerà Galaxy Z Flip 3 (e non Z Flip 2). I motivi della scelta

Gli appassionati dei prodotti Samsung non vedono l’ora di avere tra le mani i nuovi smartphone pieghevoli del gigante di Seul. D’altronde, è ormai noto da tempo che nelle intenzioni dell’azienda sudcoreana c’è anche quella di lanciare il Galaxy Z Flip 2 entro quest’anno. Il “foldable” era in realtà atteso già da qualche mese (qualcuno pensava venisse lanciato assieme ai Galaxy S21 o subito dopo, ndr). Successivamente, sul web sono comparsi suggerimenti che indicavano l’arrivo del dispositivo per la seconda metà del 2021.

Ma ora è trapelata online una notizia che ha lasciato di stucco i fan di Samsung. Il Galaxy Z Flip 2 non arriverà. Com’è possibile? Cosa è accaduto? Niente panico: si tratta solo di un cambio di nome, o meglio, di numero. Sì, avete capito bene, lo smartphone pieghevole in arrivo non è il Galaxy Z Flip 2 ma il Galaxy Z Flip 3.

Come riportato da diverse fonti affidabili, l’ultimo pieghevole a conchiglia di Samsung si chiamerà Galaxy Z Flip 3 perché l’azienda vuole far andare di pari passo le serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Samsung ha già lanciato due dispositivi Galaxy Z Fold, e per quest’anno è infatti atteso il Galaxy Z Fold 3. Le fonti suggeriscono che la società della Corea del Sud lancerà entrambi i nuovi pieghevoli nel mese di luglio, probabilmente in un evento.

La presentazione di un Galaxy Z Flip 2 insieme al Galaxy Z Fold 3 avrebbe potuto creare confusione nella clientela. Alcuni utenti avrebbero potuto pensare che il Galaxy Z Flip 2 fosse un modello più vecchio, principalmente a causa del numero “2” rispetto al Galaxy Z Fold 3. Un’impressione che Samsung vuole assolutamente evitare. Al di là del nome scelto, la maggior parte delle persone attende con impazienza di conoscere le migliorie che caratterizzeranno questo nuovo device.

Nel frattempo, sempre online, sono comparsi altri gustosi “rumors” che vogliono Samsung intenta a progettare anche tablet pieghevoli. Un report proveniente dall’Estremo Oriente parla di un dispositivo denominato provvisoriamente Galaxy Z Fold Tab, che potrebbe arrivare sul mercato già all’inizio del 2022. La fonte suggerisce inoltre che l’azienda di Seul potrebbe mostrare qualche dettaglio di questo tablet pieghevole già durante il Galaxy Unpacked programmato per quest’estate.

Fonte SamMobile