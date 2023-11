Samsung cambia nome ai chip: basta Exynos, ecco i Dream Chip

Samsung sembra sia tornata sui suoi passi e dopo aver lanciato i Galaxy S23 solo con chip Snapdragon (per la gioia degli utenti che preferiscono di gran lunga i processori realizzati da Qualcomm) sta per riproporre anche i suoi chip Exynos per i suoi prossimi top di gamma.

Tuttavia il colosso di Seul sa bene che gli Exynos non godono di grande reputazione e per questo sta pensando di apportare un cambio di nome. Stando ai rumors, infatti, Samsung sta pensando di rinominare i suoi chip chiamandoli “Dream Chip” e non più Exynos.

Già da qualche tempo il team di ingegneri al lavoro sul SoC Exynos 2400 di prossima generazione viene ribattezzato “Dream Team”: il loro obiettivo è fare in modo che questo nuovo chip sia davvero soddisfacente, a differenza di quanto accaduto con l’Exynos 2200.

La serie Galaxy S22 alimentata con questo processore ha avuto una serie di problemi nei primi mesi successivi al lancio. Samsung ha poi migliorato le cose ma senza convincere troppo i fan, che continuano a non volere i chip Exynos sui telefoni Galaxy.

Stando a quanto rivelato da un informatore su X (la piattaforma in precedenza nota come Twitter) la società sudcoreana farà un ulteriore passo avanti nei suoi sforzi per riconquistare la fiducia dei suoi clienti tramite un importante rebranding.

Secondo l’utente @OreXda, infatti, i futuri chip di Samsung non si chiameranno più Exynos. L’azienda sta cambiando il marchio in “Dream Chip”, un nome che sembra fortemente ispirato al già citato “Dream Team”.

Non è chiaro come Samsung distinguerà esattamente i cosiddetti Dream Chip, soprattutto perché la fonte suggerisce che il rebranding da Exynos a Dream Chip avverrà su tutta la gamma e non solo sui chipset di punta.

Vale la pena notare che la fonte dietro questa voce non ha un track record accurato, pertanto è meglio prendere queste informazioni con la dovuta cautela. Tra le altre cose, la stessa fonte ha anche erroneamente previsto il rilascio dei Galaxy Buds 2 Live entro quest’anno e il lancio di un chip Exynos 2300 che avrebbe alimentato il Galaxy S22 FE e il Galaxy Tab S8 FE.

Se davvero Samsung deciderà di cambiare il nome dei suoi chip nel 2024, i Galaxy S24 potrebbero essere i primi telefoni del colosso di Seul alimentati con i nuovi Dream Chip.