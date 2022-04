Samsung, la beta di One UI 5.0 e Android 13 arriva già a luglio?

Per assistere al lancio della versione finale di Android 13 dobbiamo aspettare ancora diversi mesi. Google non ha ancora annunciato alcuna beta pubblica per la tredicesima evoluzione del robottino verde, anche se ne sapremo certamente di più al prossimo Google I/O, che si terrà il prossimo mese di maggio in modalità online.

Tuttavia, i produttori principali si stanno già attrezzando per riuscire a garantire fin da subito il rilascio di Android 13 sui propri telefoni principali. Tra questi non può mancare Samsung, un’azienda che negli ultimi anni si è distinta per la fornitura di aggiornamenti tempestivi per i propri smartphone.

Stando a quanto riportato da SamMobile, Samsung potrebbe avviare il programma open beta One UI 5.0 basato su Android 13 già a luglio, in modo tale da avere buon vantaggio per testare il nuovo firmware prima del suo rilascio stabile (tra agosto e settembre).

Si tratta di un approccio decisamente diverso rispetto a quanto abbiamo visto lo scorso anno: nel 2021, infatti, la società della Corea del Sud aveva avviato il beta test dell’aggiornamento One UI 4 basato su Android 12 solo a settembre. D’altro canto, Samsung è stato il primo fornitore di smartphone a rilasciare la build stabile di Android 12 per i propri telefoni, appena 41 giorni dopo il lancio di Google per i suoi smartphone Pixel.

Chiaramente, come ricorda anche SamMobile, queste informazioni sono da prendere con la giusta cautela in attesa di dettagli più concreti da parte di Samsung. Tuttavia, se l’azienda rilascerà davvero in anticipo la versione beta di Android 13, la serie di telefoni Galaxy S22 dovrebbe essere la prima a ottenerla. Il programma dovrebbe poi espandersi nei mesi successivi ad altri dispositivi Samsung in molti mercati.

Fonte Android Authority