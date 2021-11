Samsung avvia la produzione di massa dei Galaxy S22

Samsung avrebbe dato il via alla produzione di massa dei componenti destinati alla serie Galaxy S22, ovvero la sua prossima serie di smartphone top di gamma.

Ad annunciarlo è il sito tedesco WinFuture, che sottolinea come il colosso sudcoreano stia provvedendo ad aumentare la produzione di componenti per tutte e tre le varianti, ovvero Galaxy S22 (numero di modello SM-S901), Galaxy S22 Plus (SM-S906) e Galaxy S22 Ultra (SM-S908).

Il processo è iniziato a metà della scorsa settimana ed è attualmente limitato a un piccolo numero di parti, come ad esempio i cavi flessibili. Per quanto riguarda il modello più prestante, vale a dire il Galaxy S22 Ultra, al momento Samsung sembra concentrarsi sulla produzione della variante statunitense.

Ma quando verranno ufficializzati i nuovi Galaxy S22? Il via alla produzione di massa dei componenti è ovviamente un segnale positivo, che darebbe forza alla voce circolata di recente in merito ad un lancio di questi nuovi telefoni all’inizio del prossimo anno. Diversi “leaker”, infatti, sostengono che i Galaxy S22 verranno svelati verso la fine di gennaio, mentre altri sono convinti che l’azienda sudcoreana lancerà la nuova serie a febbraio.

Samsung di solito avvia la produzione di massa circa due o tre mesi prima del rilascio, pertanto i conti tornano. L’ipotesi di lancio a febbraio sembra più plausibile, anche perché le ultime voci rivelano l’intenzione di Samsung di presentare ufficialmente l’atteso Galaxy S21 FE durante il CES 2022, che si terrà dal 5 gennaio all’8 gennaio (sempre a Las Vegas, come tutti gli anni).

Uno degli aspetti principali dei prossimi telefoni della serie S sarà il chip Exynos 2200 alimentato da AMD, che dovrebbe andare ad equipaggiare i modelli destinati all’Europa. Inoltre, a differenza dell’anno scorso, è molto probabile che il prossimo modello Ultra disponga di uno scomparto dedicato per lo stilo S Pen: questo modello dovrebbe inoltre garantire anche migliori specifiche del display e della fotocamera, assieme ad una ricarica più rapida.

Fonte Phone Arena