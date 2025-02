Samsung avvia il roll-out della patch di sicurezza di febbraio 2025 per Galaxy S24 in Corea

Samsung ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza di febbraio 2025 per i dispositivi Galaxy S24 in Corea del Sud, segnando l'inizio di un aggiornamento atteso da molti utenti. Mentre i possessori di altri modelli di Galaxy S continuano a sperare nell’arrivo della nuova interfaccia One UI 7 basata su Android 15, la compagnia sudcoreana sembra fare un passo indietro con questo update, ancora basato su One UI 6.1 e Android 14. Di seguito, i dettagli dell’aggiornamento e le sue implicazioni.

Dettagli sull'aggiornamento di febbraio 2025

Il pacchetto di aggiornamento per i Galaxy S24 ha un peso di circa 455 MB e include una serie di patch di sicurezza critiche, come confermato da Tarun Vats su X . Gli utenti della Corea del Sud stanno già ricevendo l’update, che ben presto potrebbe arrivare anche in altri mercati, ma i tempi di attesa possono variare in base alla regione e agli operatori telefonici.

Questo aggiornamento mensile, nonostante utilizzi una versione precedente del software, include comunque le patch del "Android Security Bulletin" di febbraio 2025. Tra queste, si registra la presenza di una vulnerabilità di sicurezza con designazione "critica" e 34 vulnerabilità considerate di elevata gravità. Samsung ha anche incluso soluzioni per sette problemi specifici che colpiscono i dispositivi Galaxy.

One UI 7 e i ritardi dell'aggiornamento

L'aggiornamento di One UI 7 è stato riconosciuto come un progetto ambizioso da Samsung e, come riportato, si ero appena partiti con il lancio della serie Galaxy S25. Tuttavia, i proprietari di smartphone più vecchi devono affrontare un’attesa prolungata. Subito dopo l'annuncio della patch di sicurezza, è emerso che la casa sudcoreana necessita di ulteriori beta per One UI 7 prima di un rilascio pubblico, a causa di un problema che comporta una modifica indesiderata della temperatura del colore del display.

Il ritardo ha portato a preoccupazioni tra gli utenti, molti dei quali sono ansiosi di sperimentare tutte le nuove funzionalità e il restyling previsto per One UI 7. I possessori di Galaxy S24, per il momento, dovranno adattarsi a questo aggiornamento, che non introduce novità evidenti né funzionalità aggiuntive.

Come installare la patch di sicurezza

Quando la patch di febbraio 2025 sarà disponibile per il vostro dispositivo Galaxy S24, l'installazione è un processo semplice. Basterà andare nella sezione "Impostazioni" del proprio smartphone, selezionare "Aggiornamento software" e poi cliccare su "Scarica e installa". È consigliabile eseguire l'aggiornamento non appena diventa disponibile, per assicurare il massimo livello di sicurezza e protezione delle informazioni personali.

Sebbene la situazione attuale possa sembrare deludente per alcuni utenti, è importante ricordare che la priorità di Samsung resta la sicurezza degli utenti. Gli aggiornamenti mensili continueranno a garantire patch cruciali fino al lancio completo di One UI 7, destinato a portare una ventata di novità per tutti i fan del marchio.