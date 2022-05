Samsung aumenta (di poco) la velocità di ricarica con Z Flip 4

Le informazioni sui prossimi telefoni pieghevoli di Samsung, ovvero Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, sono trapelate con una certa frequenza nelle ultime settimane, svelando diversi dettagli relativi proprio a questi due foldable molto attesi dai fan del gigante di Seul. Ora, stando alle ultimissime indiscrezioni, pare che venga confermata anche una caratteristica già trapelata in altri rumors.

Una recente certificazione cinese si sofferma infatti sulla velocità di ricarica di entrambi i nuovi telefoni pieghevoli di Samsung. Secondo quanto riportato nell’elenco del database 3C, Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 saranno dotati di una ricarica da 25 W. I fan di Samsung ricorderanno di certo che anche il Galaxy Z Fold 3 dell’anno scorso poteva contare sulla stessa velocità di ricarica, ma per quanto riguarda il Flip è senza dubbio un miglioramento, dato che Z Flip 3 dispone di una ricarica da 15 W.

Chiaramente anche i fan della più costosa serie Fold si aspettavano un miglioramento su questo aspetto, pertanto la loro delusione non potrà certo stupire.

Se l’attuale strategia di Samsung riguardo ai prezzi rimane invariata, il Galaxy Z Fold 4 potrebbe essere molto più costoso anche del top di gamma Galaxy S22 Ultra in carica: anche per questo motivo gli utenti si aspettavano qualche miglioramento sul piano della velocità di ricarica.

Tuttavia, stando ad alcuni test effettuati dal sito Android Authority, l’opzione di ricarica da 45 W di Samsung presente su Galaxy S22 Plus e Ultra non sarebbe così eccezionale come affermato dalla società di sudcoreana: i test riportano infatti che questa ricarica è appena più veloce della soluzione da 25 W.

“Non ha molto senso passare al modello più potente se guadagni solo sei minuti con la ricarica da 45 W rispetto a quella da 25 W”, fa sapere Robert Triggs di Android Authority, dopo aver messo a confronto la ricarica da 25 W di Samsung con la ricarica da 45 W.

Nel frattempo, sul web è trapelata anche la capacità della batteria dei due telefoni pieghevoli che Samsung dovrebbe ufficializzare tra non molto. La dimensione della batteria del Galaxy Z Fold 4 potrebbe rimanere invariata a 4.270 mAh, mentre il Galaxy Z Flip 4 potrebbe ottenere un piccolo aumento di 100 mAh, in modo tale da raggiungere una capacità di 3.400 mAh.

Fonte Android Authority