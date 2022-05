Samsung aumenta la batteria del Galaxy Z Flip 4: +10% rispetto a Z Flip 3

Nelle ultime settimane le indiscrezioni che riguardano i prossimi telefoni pieghevoli di Samsung, ovvero il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, sono aumentate a dismisura, consentendoci di avere un quadro più chiaro su entrambi i foldable.

Un aspetto su cui i fan di Samsung chiedono spesso informazioni è l’autonomia dei due nuovi pieghevoli, dato che la durata della batteria è ormai uno dei dettagli a cui la clientela guarda con più attenzione. Come riportato anche da Phone Arena, sembrano emersi ulteriori dettagli sulle dimensioni della batteria del Galaxy Z Flip 4.

Le informazioni ufficiali relative alla certificazione 3C hanno permesso di fare luce su quanto sarà grande la batteria del Galaxy Z Flip 4. Le informazioni confermano che questo pieghevole avrà una doppia batteria, con una capacità totale di 3595 mAh: si tratta di un aumento importante per Samsung, pari a circa il 10% in più rispetto al Galaxy Z Flip 3.

La batteria sarà quindi divisa in due moduli, come abbiamo già avuto modo di vedere nei modelli passati. Il primo modulo avrà una capacità di 1040 mAh, mentre il secondo avrà una capacità di 2555 mAh.

Va notato che questa cifra di 3595 mAh si riferisce molto probabilmente alla capacità nominale della batteria. La capacità nominale è quella che riguarda la valutazione della capacità della batteria fatta dal produttore sulla base del design, mentre la capacità tipica – il numero che compare sull’elenco delle specifiche di un telefono – stima la media reale di tutti i dispositivi in ​​un lotto tipico.

Le capacità tipiche e nominali sono comparabili, ma non identiche: la seconda, infatti, è solitamente inferiore, seppure di poco. Per fare un esempio, la capacità nominale del Galaxy Z Flip 3 è di soli 3200 mAh: pertanto, se le indiscrezioni verranno confermate, con il Galaxy Z Flip 4 assisteremo ad un aumento netto di circa il 10% della capacità nominale della batteria.

La maggior parte delle voci suggerisce che il Galaxy Z Flip 4 somiglierà molto al suo predecessore, anche se l’introduzione del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm garantirà un netto miglioramento non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche in termini di efficienza energetica.

Fonte Phone Arena